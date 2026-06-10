A fala de Casemiro sobre Endrick que criou atrito na seleção brasileira

Fora do Manchester United, que confirmou nesta quarta-feira, 10, a saída de Casemiro da equipe, o volante precisou esclarecer uma declaração sobre Endrick que repercutiu nas redes sociais. Na fala inicial do jogador, ainda na reta final da temporada europeia, Casemiro disse que o atacante do Lyon “ainda não era do grupo”. A frase foi interpretada por parte dos torcedores como se ele estivesse diminuindo o espaço de Endrick. Casemiro, no entanto, afirmou que a intenção era o oposto.

“Fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente porque ele vai jogar três, quatro Copas. Temos que deixar ele solto”, respondeu o camisa 5 ainda na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

O volante também destacou que jogadores mais experientes precisam assumir a responsabilidade, enquanto nomes como Endrick e Rayan devem entrar em campo com mais leveza. “É uma questão de protagonismo, outros nomes na frente têm que assumir isso. Já ele, o Rayan, têm que estar soltos, que façam isso, resolvam sem essa pressão”.

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