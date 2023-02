Em juízo, outra mulher confirma que também foi assediada por Daniel Alves

Duas mulheres que acompanhavam a jovem, de 23 anos, que acusa o jogador Daniel Alves de tê-la agredido e estuprado em uma boate de luxo em Barcelona, contaram novos detalhes à Justiça sobre o que aconteceu na noite de 30 de dezembro. Perante o juiz que investiga o caso, as duas jovens relataram que a vítima chorava e repetia insistentemente: ele “me machucou muito”. Em depoimento, ocorrido nesta sexta-feira, 3, as duas testemunhas – uma amiga e a outra prima da vítima – ratificaram o relato que já haviam prestado ao Mossos d’Esquadra (polícia Catalunha), contaram que as três foram alvos de “flertes” do lateral-direito e uma delas ainda reafirmou que foi vítima de assédio por parte de Daniel Alves.

Preso preventivamente pela polícia espanhola desde o dia 20 de janeiro, sem direito a fiança, o jogador foi acusado por uma das amigas da primeira vítima de ter se aproximado dela, agarrado sua mão e a levado até seu pênis, momento em que alega ter se afastado. Embora o magistrado tenha oferecido que a mulher a possibilidade de fazer uma nova queixa contra ele pelos “toques na região genital” forçados, a segunda vítima preferiu não levar adiante um processo por enquanto.

A agressão sexual praticada por Daniel Alves contra a primeira vítima, de acordo com os relatos à polícia e à Justiça, teria ocorrido no banheiro da área VIP da Boate Sutton, nos arredores de Barcelona. As três mulheres contaram que foram convidadas por alguns amigos mexicanos para entrar naquela área reservada e disseram desconhecer, a princípio, quem era o jogador.

O suposto estupro veio à tona, inicialmente, graças à intervenção de um funcionário da casa noturna. Ao passar pela porta de saída da boate, um dos seguranças perguntou o que se passava e, verificando que a jovem estava alterada, pediu para ela regressar ao estabelecimento. Em seguida, o profissional alertou o gerente. Levada para um corredor, em uma área mais reservada, a mulher de 23 anos conseguiu verbalizar que havia sido estuprada. A polícia foi chamada nesse momento.

A justiça espanhala já afirmou que “há indícios muito mais do que suficientes” para considerar que houve um estupro na madrugada na boate Sutton, mas que a investigação ainda está em andamento.O jogador de 39 anos nega as acusações. Durante esta última semana, Cristóbal Martell, advogado de Daniel, entrou com um recurso para que o brasileiro possa responder ao processo em liberdade.