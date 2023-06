Em dia “brasileiro”, Wild vence a segunda partida em Roland Garros

Após causar surpresa na ATP e bater o número dois no ranking, Daniil Medvedev, o brasileiro Thiago Wild voltou a fazer um jogo sólido e venceu pela segunda rodada de Roland Garros, nesta quinta-feira (1). O paranaense, que está em 172º lugar na ATP, venceu o experiente argentino Guido Pella, de 33 anos, por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 6/4 e 6/3 e avançou para a terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. O próximo jogo será diante do japonês Yoshihito Nishioka, número 33 do mundo.

O brasileiro precisou colocar os nervos no lugar logo no início do jogo, ao permitir a quebra de saque pelo rival no primeiro game. Com o susto, Wild se concentrou e venceu os quatro games seguintes, abrindo boa vantagem para fechar o primeiro set em 6/3. Mas no segundo, os erros em sequência e a irritação atrapalharam o tenista, que não suportou a regularidade do argentino, que devolveu os 6/3.

O terceiro set foi disputado, com ambos os tenistas arriscando mais nos saques e distribuíram winners. Após uma sucessão de break points salvos dos dois lados, Wild manteve a pressão e e forçou alguns erros de Pella para vencer em 6/4. No quarto set era visível o desgaste do argentino, que errou mais do que podia. Tranquilo, Wild fechou por 6/3, definindo o jogo.

No feminino, Bia Haddad, número 14 da WTA conseguiu superar a russa Diana Shnaider, número 108 da WTA, e também um tabu que a acompanhava há algumas temporadas, o de nunca ter vencido uma segunda partida em Grand Slams. Após um início muito superior, Bia se complicou e a partida se alongou mais do que o esperado. No final, a brasileira venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em quase três horas de partida. ela vai encarar a cabeça de chave número 23, a russa Ekaterina Alexandrova. Bia também está nas duplas, ao lado de Victoria Azarenka, e jogam a segunda rodada da competição neste sábado (3). O Brasil ainda tem, nas duplas femininas, Luisa Stefani, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, e Ingrid Martins, que joga com a bielorussa Iryna Shymanovich. Nas duplas masculinas, o veterano Marcelo Melo joga com o australiano John Peers e Rafael Matos, com o português Francisco Cabral.

Nas duplas mistas. Matos e Luisa venceram nesta quinta, a dupla francesa Diane Perry e Harold Mayot, por dois sets a zero e defendem o Brasil nas oitavas de final.