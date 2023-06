Ele foi uma promessa do Chelsea e hoje está nas ruas

Imagine estrear no Chelsea em plena Champions League, aos 19 anos, ao lado de jogadores consagrados, como Drogba, Ramires, Anelka e Malouda. E imagine estar, aos 32, nas ruas, sem casa e dependendo da boa vontade de amigos. As duas histórias fazem parte da vida de Jacob Mellis. O ex-jogador, que abandonou os campos recentemente, após uma grave lesão no joelho, enquanto disputava a quinta divisão inglesa, revelou seu calvário em entrevista ao jornal Daily Mail.

Segundo Mellis, contratado pelos Blues em 2009, como uma grande promessa surgida no Sheffield United, o alcoolismo o acompanhou desde o início da carreira, afetando também o seu comportamento.

“Lembro que uma vez cheguei bêbado ao treinamento. Estava com 19 anos (…) o David Luiz (zagueiro brasileiro, hoje no Flamengo) não falava muito inglês, mas me perguntava se eu tinha bebido, por sentir o odor no meu hálito”, contou Mellis. “Tentaram colocar o Ashley Cole para ser meu mentor, me deixar mais centrado. Mas eu era pretensioso e arrogante”, revelou.

Tanto que, após o jogo da Champions, contra o pequeno MSK Zilina, da Eslováquia, as chances rarearam. Em 2012, os problemas ficaram sérios quando o jogador puxou o pino de uma granada de fumaça em pleno vestiário do centro de treinamento. Mellis teria sido aconselhado por Carlo Ancelotti, técnico do Chelsea na época, a ir para outra equipe em um empréstimo para ganhar experiência e maturidade. Mas quando voltou, o italiano já tinha saído e dado lugar ao português André Villas-Boas, que não lhe deu tanta atenção.

Ao sair dos Blues, com 20 anos, rodou por alguns times menores, mas os problemas com a bebida continuaram e a carreira degringolou. “Quando você está bebendo, não está no controle do que está fazendo”, explicou o ex-atleta, que passou por Barnsley, Blackpool, Oldham, Bury, Mansfield, Bolton, Gilingham até parar no modesto Southend United. Ainda chegou ao Leatherhead FC, mas a lesão no joelho o fez encerrar a carreira precocemente.

O ex-jogador, que chegou a ganhar oito mil libras por semana (cerca de R$ 48 mil), passou a depender de ajuda dos amigos para pagar quartos de hotéis baratos e não dormir nas ruas todos os dias. “Tenho família, mas não quero depender deles. Eu quero tentar fazer coisas para mim. Tem sido difícil.”

Em uma nova tentativa de reorganizar a vida, Mellis procurou o Chelsea, que o ajudou na conclusão de cursos para se tornar um olheiro de novos talentos. Além disso, o ex-meio-campista buscou a Sporting Chance Clinic, instituição criada pelo ex-capitão do Arsenal, Tony Adams, para dar suporte clinico e psicológico a atletas e ex-jogadores.