Djokovic anuncia que não participará do US Open

Número 3 do ranking mundial de tênis masculino, o sérvio Novak Djokovic anunciou por meio de suas redes sociais que não disputará o torneio aberto dos Estados Unidos, o US Open. Embora não tenha deixado claro em sua mensagem, a razão está no fato de que o país exige prova de vacinação contra Covid-19 e o tenista não é vacinado. A competição, última etapa do Grand Slam no ano, está programada para começar em Flushing Meadows na segunda-feira.

“Infelizmente, não poderei viajar para NY desta vez para o US Open”, escreveu Djokovic no Twitter. “Obrigado #NoleFam [fã-clube do atleta] por suas mensagens de amor e apoio. Boa sorte aos meus colegas jogadores! Vou me manter em boa forma e com espírito positivo e esperar uma oportunidade de competir novamente. Até breve, mundo do tênis!”

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

A Associação de Tênis dos EUA disse que seguirá as regras do governo sobre o status de vacinação para o torneio deste ano. “Novak é um grande campeão e é muito lamentável que ele não possa competir no US Open de 2022, pois não pode entrar no país devido à política de vacinação do governo federal para cidadãos não americanos”, disse Stacey Allaster, diretor do torneio do US Open. “Estamos ansiosos para receber Novak no US Open de 2023.”

Atletas americanos não vacinados poderão participar do torneio e os espectadores não serão obrigados a usar máscara.