Depois da Fórmula E, SPTuris quer trazer também Fórmula Indy e Nascar

Gustavo Pires, CEO da SPTuris, empresa oficial de turismo e eventos da cidade de São Paulo, enfatizou o sucesso da Fórmula E, que teve sua terceira edição no Sambódromo no final deste ano. O evento, que já gerou 180 milhões de reais em impacto econômico na cidade em sua última edição, tem uma estimativa de 210 milhões de reais para este ano. “É o turista que vem de fora gastando aí mais de 200 reais no ticket médio”, afirmou o executivo. Além do impacto financeiro, a Fórmula E também é responsável pela geração de empregos, com a previsão de 8.000 postos de trabalho diretos e indiretos nesta edição.

O executivo destacou a evolução do evento ao longo dos anos, com melhorias na experiência do fã e a consolidação da corrida em São Paulo e no Brasil. A intenção da SPTuris é renovar o contrato com a Fórmula E antes mesmo do fim das cinco edições previstas, garantindo a presença da corrida na cidade por mais cinco anos. “A princípio seria manter no Sambódromo, não teve uma conversa de mudança de local para a nossa cidade de São Paulo”, disse Pires, garantindo que a prefeitura tem interesse em manter o evento na cidade.

A experiência do público também foi um ponto abordado por Pires, que ressaltou os investimentos em atrações além da corrida, como shows, food trucks e ativações interativas. “Se você olhar os food trucks que a gente tem esse ano, além de mais food trucks, a gente tem marcas muito conhecidas, que estão em quase todos os shoppings de São Paulo”, exemplificou. A ideia é oferecer uma experiência completa para o público, que pode chegar mais cedo e aproveitar as atrações antes e depois da corrida. “É um evento que a família pode vir e chegar muito mais cedo, vai acompanhar o treino e no intervalo entre o treino e a corrida vai ter muita coisa para se fazer”, completou.

Concentração de eventos

Questionado sobre a concentração de grandes eventos na cidade, como a CCXP, que aconteceu simultaneamente à Fórmula E, Pires afirmou que São Paulo tem capacidade para receber múltiplos eventos de grande porte. Ele citou exemplos como a Fórmula 1 e o UFC, que aconteceram no mesmo final de semana no ano passado, e a Fórmula E, que já dividiu espaço com o Lollapalooza em edições anteriores. A busca por novos eventos continua sendo uma prioridade para a SPTuris, visando o desenvolvimento econômico da cidade. “Claro, a gente busca entender como otimizar tanto para quem foi no evento quanto pro morador do entorno que não foi no evento”, disse ele.

Pires também revelou o interesse da SPTuris em trazer outros eventos de grande porte para a cidade, como a Fórmula Indy e a Nascar. “São dois eventos que a gente tem total interesse e existem conversas”, confirmou. As negociações estão em andamento, mas a decisão final depende das categorias, que precisam avaliar seus calendários e questões comerciais. A NFL também está nos planos da SPTuris, que busca garantir a realização de jogos na cidade em 2025 e, quem sabe, um contrato de longo prazo que permita a realização de mais de um jogo por ano.

Publicidade