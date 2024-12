Em corrida emocionante, Mitch Evans vence prova de São Paulo da Fórmula E

A temporada 2024/2025 da Fórmula E começou emocionante, com direito a quatro bandeiras amarelas e duas vermelhas ao longo do E-Prix de São Paulo, no circuito híbrido do Sambódromo/Anhembi. Depois de duas relargadas, Mitch Evans (Jaguar), da Nova Zelândia, venceu a prova que deu início ao campeonato mundial de monopostos elétricos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A corrida marcou a estreia do GEN3 Evo, novo carro da categoria.

O português António Félix da Costa (Porsche) e britânico Taylor Barnard (McLaren) ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares. O brasileiro Lucas di Grassi, da Lola Yamaha, abandonou a corrida logo nas primeiras voltas. E o atual campeão, Pascal Wehrlein, da Porsche, que havia largado na pole position, acabou virando seu carro, após bater em Nick Cassidy, da Jaguar, perto das últimas voltas da corrida.

A segunda relargada foi dada faltando cinco voltas.

Como foi a corrida

O E-Prix de São Paulo, primeira etapa da temporada 2024/2025 da Fórmula E, foi palco de uma corrida eletrizante e repleta de reviravoltas no Autódromo de Anhembi. O grande destaque da prova foi o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, que protagonizou uma recuperação impressionante, largando da última posição e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar.

A prova teve início com Pascal Wehrlein, da Porsche, largando na pole position, mas perdendo a liderança para Oliver Rowland, da Nissan, ainda na primeira volta. Evans, que largou em último devido a um problema na classificação, iniciou uma escalada espetacular, ganhando posições a cada volta.

O Safety Car foi acionado na terceira volta após um acidente que envolveu Jake Hughes, da Maserati MSG Racing, e Nico Mueller, da Andretti. Após a relargada, Cassidy, da Jaguar, assumiu a liderança, aproveitando o modo Ataque, que agora oferece tração nas quatro rodas, para ultrapassar Rowland.

Na metade da corrida, a liderança passou para as mãos de António Félix da Costa, da Porsche, que também se beneficiou do modo Ataque. No entanto, Rowland, com uma estratégia agressiva, retomou a ponta na volta seguinte. A corrida foi interrompida pela primeira vez com bandeira vermelha após Jake Dennis, da Andretti, ter problemas com seu carro.

Na relargada, Rowland manteve a liderança, mas uma punição por excesso de potência o tirou da disputa pela vitória. Cassidy e Evans, ambos da Jaguar, assumiram as primeiras posições, mas um toque entre Cassidy e Wehrlein, que capotou seu Porsche, provocou a segunda bandeira vermelha da corrida.

Na relargada final, Evans manteve a ponta e segurou a pressão de Da Costa, garantindo uma vitória espetacular em São Paulo. O pódio foi completado por Taylor Barnard, da McLaren, que se tornou o piloto mais jovem a subir ao pódio na Fórmula E, e Sam Bird, também da McLaren.

A próxima etapa da Fórmula E será realizada no México, nos dias 10 e 11 de janeiro, prometendo mais emoção e disputas acirradas na luta pelo título da temporada 2024/2025.

