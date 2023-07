Delegação brasileira será a única com “casa” própria no Pan de Santiago

Os Jogos Pan-Americanos, pela primeira vez, serão realizados no Chile. Na capital Santiago, o evento esportivo que contará com mais de 7 mil atletas de todo o continente, vai ocorrer entre os dias 20 de outubro e 26 de novembro. E o Brasil, com cerca de 550 vagas já confirmadas para as disputas, será o único país a ter uma sede própria.

O local fica no Parque Araucano e com capacidade para 500 pessoas, terá programação especial para divulgação da cultura brasileira e exposições sobre a participação do país em Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. Além de estúdio do Canal Olímpico do Brasil e uma loja do Time Brasil.

Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), delegação brasileira já conta com 164 atletas confirmados das 550 vagas garantidas e deverá contar com alguns dos seus principais atletas. No skate feminino, por exemplo, Pâmela Rosa, campeã mundial da modalidade Street em 2019 e 2021, vai ao Chile em busca do ouro. Dois anos atrás, ela venceu o Pan-Americano Júnior, disputado em Cali, na Colômbia. Retornando de cirurgia no joelho, Alison dos Santos, atual campeão mundial dos 400m com barreiras e principal estrela do atletismo brasileiro, tem a conquista do bicampeonato Pan-Americano como uma de suas metas. Campeã olímpica da Maratona Aquática em Tóquio 2021, Ana Marcela Cunha é outra estrela nacional que vai à capital chilena. Campeã nos 10km em Lima, em 2019, ela também busca o segundo título seguido em Pan-Americanos.

Em 33 modalidades, sendo 21 diretas e 12 indiretas, os resultados nos Jogos de Santiago vão garantir vagas à Olimpíada de Paris, em 2024.

Anfitriões, os chilenos, assim como os brasileiros, estão cheios de expectativas para as competições, que incluem também os Jogos Parapan-Americanos, entre os dias 17 e 26 de novembro. Segundo o presidente do país, Gabriel Boric, mais de 100 mil ingressos já foram comercializados. O número é expressivo, mas ainda está abaixo dos planos do país organizador.

“Nossa meta para as competições é reunir mais de um milhão de pessoas. Queremos ver os nossos recintos desportivos cheios de público e os Jogos sendo vistos por todo o país, em todas as escolas. Que por um momento as diferenças sejam deixadas de lado e nos sintamos parte da mesma coisa”, afirmou Boric, em coletiva sobre o Pan-Americano.