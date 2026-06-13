De Travis Scott a Tom Brady, os famosos na torcida do Brasil na Copa
Seleção Brasileira jogou contra o Marrocos neste sábado, 13
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, neste sábado, 13, reuniu alguns famosos no MetLive Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Personalidades como Travis Scott, Tom Brady, Giovanna Ancelotti, Virginia Fonseca, Maisa e Ana Maria Braga marcaram presença para acompanhar de perto o jogo entre Brasil e Marrocos.
Além das celebridades, a partida também reuniu ex-jogadores que fizeram história na Seleção. Nomes como Ronaldo Fenômeno, Bebeto e Kaká foram ao estádio para prestigiar a nova geração de jogadores que representam o Brasil no Mundial.