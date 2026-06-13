Ana Maria Braga ‘invade’ cabine da Globo antes do jogo do Brasil na Copa
Seleção estreia neste sábado, 13, contra o Marrocos
“Está muito bonito de se ver, brasileiro brotou em tudo que é canto. Aposto num placar de 2 a 1 para o Brasil. Está bonito de ver isso aqui. Mas já já eu acabo com as férias e estou voltando”. Esse foi o recado de Ana Maria Braga ao aparecer ao vivo na cabine da TV Globo neste sábado, 13, momentos antes do começo do jogo entre Brasil e Marrocos, no estádio de Nova Jersey (EUA), em estreia na Copa do Mundo 2026. A animação da apresentadora condiz com seu momento de férias por Nova York.
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