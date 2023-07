De olho em Paris 2024, Brasil chega ao Mundial de Esportes Aquáticos

Começa nesta sexta-feira (14), o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos 2023. O evento vai ocorrer em Fukuoka, no Japão, até o próximo dia 30. São cinco modalidades em disputa: natação em piscina, em águas abertas, saltos ornamentais, nado artístico e polo aquático. A delegação brasileira chega ao Oriente com 43 atletas.

Diante de equipes fortíssimas, como a dos Estados Unidos, da Austrália e da China, o Brasil vai tentar surpreender em algumas provas. Em águas abertas, pelo contrário, o país tem grandes chances de subir ao pódio. Recuperada de uma cirurgia no ombro, Ana Marcela Cunha, atual campeã olímpica na maratona aquática dos 10km e sete vezes campeã mundial e diferentes distâncias da modalidade, chega entre as favoritas. A nadadora de Salvador, por sinal, é a primeira a representar o Brasil, já nesta sexta-feira, às 20h (horário de Brasília). Viviane Jungblut é a outra representante do país na prova.

Bronze no Mundial do ano passado, nos 400m livre, Guilherme Costa é outra esperança por medalhas. Nos 200m livre, Fernando Scheffer tentará no Japão aparecer novamente entre os primeiros na final, como fez nos Jogos de Tóquio 2021, quando ficou com o bronze. Na Plataforma, modalidade dos Saltos Ornamentais, Ingrid Oliveira, quarta colocada no Mundial passado, tentará alcançar o pódio. Medalha de bronze em Tóquio, o veterano Bruno Fratus, de 33 anos, preferiu não disputar a seletiva para o Mundial para aprimorar a recuperação de uma cirurgia no ombro e é o principal desfalque da equipe.

Além das medalhas, a delegação verde amarela entra na água, principalmente, atrás das vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. Nas piscinas de Fukuoka, os nadadores nadam pelos índices, nos Saltos Ornamentais serão 60 vagas em disputa, as provas de águas abertas (5km e 10km) darão seis vagas, no polo aquático serão quatro passaportes para a Olimpíada.

O Mundial será transmitido pelo canal fechado SporTV.