De férias nos EUA, Endrick vira atração em jogo da NBA

De férias nos Estados Unidos, o atacante Endrick, do Palmeiras, acompanhou a vitória do Boston Celtics sobre o Cleveland Cavaliers, pelo campeonato americano de basquete. A partida, vencida pelo Celtics por 120 a 113, aconteceu na noite de terça, 12, na arena TD Garden, em Boston.

Mais do que ver ao vivo seu primeiro jogo da NBA, Endrick, que já está vendido ao Real Madrid, teve a oportunidade de conhecer um dos astros da competição, o ala Jayson Tatum, do Celtics, e trocou camisas do seu time e da seleção brasileira antes do confronto. Tatum, inclusive, foi o craque da partida, com 25 pontos marcados e 10 rebotes. O Celtics lidera a Conferência Leste da temporada 2023-24 da NBA e é um dos favoritos ao título.

“Emoção única”, disse o atacante do Verdão. “Eu sou fã de NBA, acompanho sempre que posso. Estive na NBA House em São Paulo e agora aqui, vivenciando meu primeiro jogo ao vivo, e de um cara que é top, o Tatum. Ainda consegui ver uma grande partida e a vitória do Celtics. Vou guardar esse momento para sempre.”

Endrick, for three points 😎🏀 Nossa #CriaDaAcademia está no jogo do @celtics e rolou até resenha com o ala @jaytatum0 🟢😎#AvantiPalestra pic.twitter.com/q1NugQF6TO Continua após a publicidade — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 13, 2023

Campeão Brasileiro pelo Palmeiras, Endrick, que ganhou a Bola de Ouro como revelação e também a de gol mais bonito do certame, já disse em várias ocasiões que gosta de acompanhar partidas da competição quando está com tempo livre em casa. O jogador fica em Boston até quinta-feira, 14, onde está de férias com a família. Em seguida, ele cumpre agenda em Madrid, onde, a convite do presidente Florentino Pérez, vai conhecer as instalações do Real Madrid, seu futuro clube a partir de julho de 2024.

Tatum é considerado um dos grandes nomes da NBA dos últimos anos. Ganhou o NBA All-Star em quatro oportunidades, e em outras três vezes o All-NBA. Também foi nomeado o Jogador Mais Valioso das Finais da Conferência Leste, em 2022, e ajudou o Celtics a chegar às finais do campeonato. O ala também ganhou uma medalha de ouro na equipe olímpica dos EUA em 2020, em Tóquio, e possui o recorde de mais pontos marcados em um jogo NBA All-Star, 55 no total, e o maior número de pontos marcados em um jogo 7 de qualquer série de playoffs, com 51.

Continua após a publicidade