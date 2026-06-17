Danilo elogia Endrick e conta situação inusitada: ‘Quase tirou o moleque do treino’

Danilo falou sobre a situação de Endrick na seleção brasileira após o jogador não ter entrado na estreia do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo. O defensor afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta, 17, que incentiva o companheiro de equipe para estar preparado mesmo que entre por poucos minutos e elogiou o atacante como “joia rara” do futebol brasileiro.

Quando questionado sobre o atacante ser preterido pelo grupo ou estar na final da fila dos atacantes da seleção, Danilo respondeu: “Eu acho que esse é um outro tema que a gente fantasia muito.”

O jogador do Flamengo relembrou a entrevista que Casemiro concedeu antes da Copa em que afirmou que Endrick não era parte do grupo.

“Teve a entrevista do Casemiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para interpretação; é justo. Então, cabe a nós também, quando sentamos nessa cadeira ou quando vamos usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível”, disse Danilo.

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O próprio Casemiro esclareceu em entrevista que tentou tirar a pressão do jovem atleta indo para sua Copa do Mundo: “Endrick é um jogador que vai jogar umas três, quatro Copas. Ele é um grande jogador. A questão foi só de protagonismo. Existem outros jogadores que estão à frente e têm que assumir esse protagonismo. E outros jogadores como Rayan, Endrick, resolvam sem essa pressão. Os cortes acontecem. Nas redes sociais acontecem essas coisas”

“Joia rara”

Um dos líderes do grupo, Danilo reconheceu e não poupou elogios para Endrick na coletiva.

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“Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande, é um jogador que tem estrela; as coisas acontecem e você não sabe por que, mas ele faz gol. É um cara que a gente quer ter perto.”

O jogador relatou, inclusive, um momento do treino com Endrick que demonstra seu bom futebol.

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“No treino de hoje, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala: ‘Cara…’. Ontem ele deu um chute no Nannetti [goleiro chamado para os treinos da seleção] que quase tirou o moleque do treino. É o tipo de jogador que a gente quer ter e que esperamos que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira.”

“O Endrick vai ser importante para a gente na Copa do Mundo. No outro dia ele não entrou porque o Mister decidiu, talvez porque o Bruno sentiu um pouco no final e teve que colocar o Danilo Santos. Eu falo muito com ele: ‘Mantém a cabeça fresca que a hora que você entrar, seja cinco, dez ou vinte minutos, você vai botar a bola para dentro”, concluiu.