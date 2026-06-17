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Esporte

Danilo aponta seleções à frente do Brasil na Copa: ‘Não temos essa maturidade’

Defensor acredita que seleção precisa encontrar caminhos diferentes para enfrentar adversários como Argentina e França

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h52
Polivalente: Danilo em ação contra a Coreia, na lateral esquerda -
Danilo, jogador da seleção brasileira (Simon Stacpoole/Offside/Offside/Getty Images)
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Danilo aponta seleções à frente do Brasil na Copa: ‘Não temos essa maturidade’ Priorize VEJA no Google

Danilo apontou duas seleções à frente do Brasil nesta Copa do Mundo. Para o jogador, Argentina e França apresentam mais maturidade que a seleção brasileira, que passou por um ciclo acidentado desde o último Mundial com trocas de treinadores e instabilidade política na CBF. Em entrevista coletiva nesta quarta, 17, o atleta afirmou que a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa encontrar diferentes caminhos para bater outras favoritas ao título. 

“Eu acredito que a não criação de uma identidade, as trocas constantes e tudo o que aconteceu faz influência na ansiedade. Quando você tem um plano e uma coisa construída coesa, você se agarra naquilo quando as coisas ficam difíceis. Isso é algo que realmente não conseguimos construir ainda”, disse Danilo sobre as mudanças no comando técnico da seleção brasileira e da CBF neste último ciclo de Copa.

Três técnicos passaram pela posição hoje ocupada por Carlo Ancelotti: Ramón Menezes (interino), Fernando Diniz e Dorival Júnior. 

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“Como eu falei, talvez depois do jogo da França em algumas entrevistas: ‘Pessoal, nós temos que ser claros, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje ou como a própria Argentina tem.’ Nós não temos essa maturidade enquanto equipe, o que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel, ganhar e chegar longe”, continuou o jogador. 

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“Nossas ferramentas para jogar essas partidas têm que ser diferentes. Talvez ficar um pouco mais baixo, não pressionar tanto e aceitar que a posse de bola possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade.”

“Isso para mim é maturidade: é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha para a gente, nós vamos lá. Nós temos Vinícius, temos Raphinha, temos o Endrick, temos o Rayan. Temos gente que, na hora que derem uma brecha, nós vamos fazer o gol.”

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“É ter esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer, vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício, mas a hora que a gente tiver a oportunidade, é ir lá e botar a bola para dentro, e depois defender o resultado com a vida”, concluiu o jogador.

Confira a programação de jogos do Brasil

  • 19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)
  • 24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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