Danilo aponta seleções à frente do Brasil na Copa: ‘Não temos essa maturidade’

Ler Resumo





Danilo, da Seleção Brasileira, avalia que Argentina e França estão à frente do Brasil em maturidade para a Copa do Mundo. Ele cita a instabilidade no ciclo pós-último Mundial e a falta de identidade como pontos fracos, sugerindo uma nova abordagem tática e “espírito de sacrifício” para buscar o título.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Danilo apontou duas seleções à frente do Brasil nesta Copa do Mundo. Para o jogador, Argentina e França apresentam mais maturidade que a seleção brasileira, que passou por um ciclo acidentado desde o último Mundial com trocas de treinadores e instabilidade política na CBF. Em entrevista coletiva nesta quarta, 17, o atleta afirmou que a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa encontrar diferentes caminhos para bater outras favoritas ao título.

“Eu acredito que a não criação de uma identidade, as trocas constantes e tudo o que aconteceu faz influência na ansiedade. Quando você tem um plano e uma coisa construída coesa, você se agarra naquilo quando as coisas ficam difíceis. Isso é algo que realmente não conseguimos construir ainda”, disse Danilo sobre as mudanças no comando técnico da seleção brasileira e da CBF neste último ciclo de Copa.

Três técnicos passaram pela posição hoje ocupada por Carlo Ancelotti: Ramón Menezes (interino), Fernando Diniz e Dorival Júnior.

“Como eu falei, talvez depois do jogo da França em algumas entrevistas: ‘Pessoal, nós temos que ser claros, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje ou como a própria Argentina tem.’ Nós não temos essa maturidade enquanto equipe, o que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel, ganhar e chegar longe”, continuou o jogador.

Continua após a publicidade

“Nossas ferramentas para jogar essas partidas têm que ser diferentes. Talvez ficar um pouco mais baixo, não pressionar tanto e aceitar que a posse de bola possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade.”

“Isso para mim é maturidade: é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha para a gente, nós vamos lá. Nós temos Vinícius, temos Raphinha, temos o Endrick, temos o Rayan. Temos gente que, na hora que derem uma brecha, nós vamos fazer o gol.”

Continua após a publicidade

“É ter esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer, vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício, mas a hora que a gente tiver a oportunidade, é ir lá e botar a bola para dentro, e depois defender o resultado com a vida”, concluiu o jogador.

Confira a programação de jogos do Brasil

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)