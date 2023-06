Daniel Alves: prima da vítima diz que ela tinha medo de denunciar jogador

O caso envolvendo o jogador Daniel Alves, acusado de estupro por uma jovem, em Barcelona, ganhou novo capítulo nesta sexta-feira (2). A Justiça acompanhou o depoimento de uma prima da suposta vítima, que também estava na discoteca Sutton, na madrugada entre os dias 30 e 31 de dezembro de 2022.

Segundo ela, sua prima lhe contou que enquanto dançavam, o jogador passou a insistir em irem embora e que não informou a jovem onde iriam. “Ela pensou que eles iam conversar e eu disse a ela: ‘Vá resolver isso’ e fiz um gesto com a mão dela”, contou a mulher, afirmando que a prima foi em direção ao banheiro voluntariamente com Alves. No entanto, de acordo com a testemunha, passados 15 ou 20 minutos, os dois retornaram, com o atleta chegando um pouco antes da jovem de 23 anos. “Ela voltou com a cara fechada. (…)me disse que ele havia lhe feito mal. Que entrou no banheiro, mas que queria sair, ir embora”, afirmou.

A testemunha também revelou que tinha medo em denunciar o jogador. Que por ele ser uma pessoa famosa, as pessoas não acreditariam no ocorrido.

A familiar da jovem também compartilhou mensagens que trocou com um amigo de Alves, chamado Bruno, depois do suposto estupro.

“Vamos ser irmãos…Nem sempre estou por perto, mas o que você precisar aqui estou”, escreveu o amigo do jogador. A prima da vítima respondeu, “Muito obrigado e igualmente. Feliz Ano Novo.”

Daniel Alves, que recentemente completou 40 anos, está preso desde janeiro em uma penitenciária nas proximidades de Barcelona. Tanto ele, como a jovem já prestaram depoimento para a Justiça em algumas oportunidades.