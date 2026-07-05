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Esporte

Cristiano Ronaldo gera ‘climão’ com brasileiro na Copa

Atleta joga nesta segunda-feira, 6, contra a Espanha

Por Tatiana Moura 5 jul 2026, 17h06 | Atualizado em 5 jul 2026, 19h30
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com camisa vermelha de Portugal, número 7, tocando a testa com o dedo indicador, expressão pensativa, público desfocado ao fundo
O atacante Cristiano Ronaldo (Alex Slitz/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo criticou um jornalista brasileiro durante a coletiva de imprensa antes do jogo contra a Espanha marcado para segunda-feira, 6. Enquanto escolhia qual repórter faria a próxima pergunta, decidiu que seria Marcelo Bechler, da ESPN, porque ele sempre o criticava. “Aquele rapaz, que não gosta de mim.  Quero ver se me faz uma pergunta boa. Eu sei que ele não gosta de mim”, disse o atacante português.

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Marcelo perguntou qual era o maior desafio de estar em uma Copa do Mundo, aos 41 anos. “Falar com vocês, com alguns de vocês, os que não gostam principalmente. Tu és um deles que eu sei. Eu fixo bem a cara das pessoas, basta ver uma vez e não esqueço mais”, respondeu.

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