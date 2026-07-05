Cristiano Ronaldo gera ‘climão’ com brasileiro na Copa

Cristiano Ronaldo criticou um jornalista brasileiro durante a coletiva de imprensa antes do jogo contra a Espanha marcado para segunda-feira, 6. Enquanto escolhia qual repórter faria a próxima pergunta, decidiu que seria Marcelo Bechler, da ESPN, porque ele sempre o criticava. “Aquele rapaz, que não gosta de mim. Quero ver se me faz uma pergunta boa. Eu sei que ele não gosta de mim”, disse o atacante português.

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Marcelo perguntou qual era o maior desafio de estar em uma Copa do Mundo, aos 41 anos. “Falar com vocês, com alguns de vocês, os que não gostam principalmente. Tu és um deles que eu sei. Eu fixo bem a cara das pessoas, basta ver uma vez e não esqueço mais”, respondeu.

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