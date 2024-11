Coritiba x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

O dia que os torcedores do Santos esperaram o ano inteiro está chegando. Nesta segunda-feira, 11, Coritiba e Santos se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 21h00, pela rodada 36 da Série B. Em caso de vitória, o clube paulista garante matematicamente o acesso para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. O peixe está na primeira colocação, com 65 pontos, 8 a mais que o quinto colocado Ceará.

Já o Coritiba não briga por mais nada na competição. O coxa está na décima colocação do campeonato e não tem mais chances matemáticas nem de chegar ao G4 e nem de ser rebaixado.

O Coritiba não vai poder contar com o volante Sebastián Gómes para a partida, já que o jogador foi convocado para a seleção colombiana nos jogos contra Argentina e Uruguai. Vini Paulista, que foi expulso na goleada sofrida pelo coxa contra o Mirassol, também não poderá participar da partida de hoje.

O Santos deve ter os desfalques do zagueiro Jair e do meia Serginho, que estão machucados, do volante Diego Pituca, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e do também meia Miguelito, que foi convocado para a seleção boliviana.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Coritiba e Santos?

Coritiba e Santos se enfrentam às 21 horas no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela rodada 36 da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo pode decretar a volta do clube paulista à Série A. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Geovane Meurer, Figueiredo e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Arbitragem:

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC); Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller(SC).