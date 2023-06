Corinthians perde de 3 a 0 para o Del Valle e é eliminado da Libertadores

Não tinha mesmo como dar certo. O Corinthians está em seu quarto treinador em 2023. Começou com Fernando Lázaro. Passou depois para Cuca, que permaneceu apenas duas partidas, demitido depois de correta pressão da torcida, que não aceitava seu passado – em 1998 ele foi condenado por estupro cometido na Suíça. Veio então Danilo, que cuida do sub-20, por apenas 90 minutos – e então Vanderlei Luxemburgo, Resultado: eliminação ainda na primeira fase da Libertadores, sacramentada pela derrota por 3 a 0 para o ótimo Independiente del Valle, em Quito. A brincadeira, até agora: três derrotas, uma vitória e um empate, com sofríveis quatro gols em cinco jogos.

O que fazer, agora? O eliminado Timão encara o Liverpool do Uruguai em casa, tentando garantir o 3° lugar do grupo para disputar a Sul-Americana. Depois é juntar os cacos para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. E pensar no América-MG, adversário das quartas na Copa do Brasil.