Copa já tem primeira seleção classificada e as quase eliminadas

A seleção do México é a primeira classificada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. A vitória sobre a Coreia do Sul, por 1 a 0, foi a segunda do país-sede – que também venceu a África do Sul na estreia.

Com isso, o Grupo A tem México com seis pontos, Coreia do Sul com três, além de Tchéquia e África do Sul com um ponto cada. A última rodada acontece na próxima quarta-feira, 24, às 22h.

Canadá encaminha vaga

O segundo dos três anfitriões também fez bonito jogando em casa, ao golear o Catar por 6 a 0. Agora, a seleção canadense soma quatro pontos, pois empatou com a Bósnia e Herzegovina na estreia em 1 a 1.

Continua após a publicidade

A Suíça também goleou, 4 a 1 sobre o Catar, e encaminhou a vaga. Agora, o Grupo B tem Canadá e Suíça com 4 pontos cada, seguidas por Bósnia e Catar com um. A última rodada será justamente entre as seleções com a mesma pontuação. As partidas acontecem na quarta-feira, 24, às 16h.

Continua após a publicidade

16 avos e 3 vagas

Com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, a Copa do Mundo de 2026 também marcará a ampliação do número de fases e jogos.

As classificadas terão que passar pela fase de 16 avos de final antes de seguirem para as oitavas. Com isso, além das 24 seleções que ficarem em primeiro e segundo nos grupos, as oito melhores terceiras colocadas também avançam. Veja os critérios de desempate.