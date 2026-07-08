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Esporte

Copa do Mundo: quando voltam os jogos e como fica o chaveamento das quartas

Quarta, 8, será o primeiro dia sem jogos do Mundial; oito seleções seguem na disputa pelo título

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 08h37
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Michael Regan/Fifa/Getty Images)
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Copa do Mundo: quando voltam os jogos e como fica o chaveamento das quartas Priorizar nos meus resultados Google

A Copa do Mundo de 2026 faz nesta quarta-feira, 8 de julho, sua primeira pausa depois de quase um mês de partidas. O descanso será breve: a bola volta a rolar nesta quinta-feira, dia 9, quando França e Marrocos abrem as quartas de final, às 17 horas (horário de Brasília), em Boston. A fase será disputada até sábado e definirá as quatro seleções que continuarão na corrida pelo título.

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A parada chega depois de umas oitavas de final marcadas pela eliminação do Brasil diante da Noruega e pela sobrevivência dramática da Argentina. A seleção comandada por Lionel Scaloni virou sobre o Egito por 3 a 2, enquanto os suíços eliminaram a Colômbia nos pênaltis. Com isso, argentinos e suíços fecharam o último confronto das quartas.

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O primeiro lado da chave concentra duas seleções campeãs do mundo e uma das equipes mais consistentes dos últimos anos. França e Marrocos reeditam a semifinal de 2022, vencida pelos franceses. Desta vez, porém, os marroquinos não chegam como azarões como foi no último Mundial. O vencedor enfrentará Espanha ou Bélgica na semifinal.

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Na outra metade, a Noruega tenta prolongar a campanha que encerrou o sonho brasileiro. Com Erling Haaland como principal referência, os noruegueses encaram a Inglaterra no sábado. Quem avançar encontrará Argentina ou Suíça.

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Jogos das quartas de final

Quinta-feira, 9 de julho

  • 17h — França x Marrocos

Sexta-feira, 10 de julho

  • 16h — Espanha x Bélgica
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Sábado, 11 de julho

  • 18h — Noruega x Inglaterra
  • 22h — Argentina x Suíça

Como ficou o chaveamento

Lado 1

França x Marrocos

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Espanha x Bélgica

Os vencedores se enfrentam na primeira semifinal, marcada para terça-feira, 14 de julho, às 16 horas.

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Lado 2

Noruega x Inglaterra
Argentina x Suíça

Os classificados disputam a segunda semifinal na quarta-feira, 15 de julho, também às 16 horas.

A decisão será realizada no domingo, 19 de julho, às 16 horas, no estádio de Nova York/Nova Jersey. Antes disso, os derrotados das semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado, dia 18. 

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