Copa do Mundo de 2030 terá sedes na Europa, África e América do Sul

Atualizado em 4 out 2023, 14h20 - Publicado em 4 out 2023, 13h33

A Fifa, entidade maior do futebol no mundo, planeja uma festa única na comemoração do centenário da Copa do Mundo. O torneio de 2030 será disputado na Europa e na África, com a adição da América do Sul — em vários países. Uma festa no Uruguai, onde foi disputado o primeiro campeonato global, vencido pelos anfitriões, está programada.

Um acordo entre os dirigentes foi alcançado na quarta-feira, 4, para aceitar apenas um candidato para sediar o torneio de 2030. A candidatura Espanha-Portugal cresceu para adicionar Marrocos este ano e agora também inclui rivais de longa data como Argentina, Paraguai e Uruguai.

Um dos principais atrativos do projeto de três continentes é a possibilidade de ser inaugurado na capital uruguaia, Montevidéu, onde o Estádio Centenário sediou a primeira final da Copa do Mundo de 1930. “A centenária Copa do Mundo não poderia estar longe da América do Sul, onde tudo começou”, disse Alejandro Dominguez, presidente da entidade sul-americana de futebol Conmebol. “A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes.”

A aceitação pelo Conselho da FIFA de uma candidatura unificada para 2030 ainda precisa de aprovação formal no próximo ano, numa reunião das 211 federações membros. Isso deveria ser apenas uma formalidade. “Em 2030, teremos uma presença global única, três continentes — África, Europa e América do Sul — seis países — Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai — acolhendo e unindo o mundo enquanto celebramos juntos o belo jogo, o centenário e a Copa do Mundo da Fifa”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em comunicado.

O torneio de 48 equipes e 104 jogos, programado para junho-julho de 2030, está planejado para começar com jogos no Uruguai, Argentina e Paraguai, antes de a ação passar para os principais países anfitriões, Espanha, Portugal e Marrocos. Envolve uma quantidade sem precedentes de viagens através de distâncias e fusos horários.

