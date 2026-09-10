Copa do Brasil: CBF define mandos de campo das semifinais e estádio da final em jogo único
Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco seguem na disputa por título nacional
A CBF definiu nesta quinta, 10, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da entidade, os semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco conheceram o local de seus confrontos e também o estádio da final inédita em jogo único.
Na semifinal entre Palmeiras e Vasco, o jogo de ida será com mando de campo do Alviverde, e o de volta, do Gigante da Colina.
Do outro lado da chave, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam primeiro com mando de campo do Tricolor Gaúcho, e o de volta, do Galo.
Os dias dos jogos não foram anunciados, mas têm como data-base o dia 1º de novembro para as partidas de ida, e 8 do mesmo mês para a volta.
Jogos de ida
- Grêmio x Atlético-MG
- Palmeiras x Vasco
Jogos de volta
- Atlético-MG x Grêmio
- Vasco x Palmeiras
Palco da final
Brasília foi escolhida pela CBF para sediar a final do torneio, que, de maneira inédita, será realizada em jogo único. O estádio Mané Garrincha será o palco da decisão no dia 6 de dezembro.
Outra novidade é que ambos os finalistas garantem vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, diferentemente dos anos anteriores, quando apenas o vencedor se classificava para o torneio continental.