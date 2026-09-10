Copa do Brasil: CBF define mandos de campo das semifinais e estádio da final em jogo único

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A CBF definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, com Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG conhecendo seus confrontos. A entidade também anunciou que a final será em jogo único em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, e, pela primeira vez, ambos os finalistas garantem vaga na Libertadores.

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A CBF definiu nesta quinta, 10, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da entidade, os semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco conheceram o local de seus confrontos e também o estádio da final inédita em jogo único.

Na semifinal entre Palmeiras e Vasco, o jogo de ida será com mando de campo do Alviverde, e o de volta, do Gigante da Colina.

Do outro lado da chave, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam primeiro com mando de campo do Tricolor Gaúcho, e o de volta, do Galo.

Os dias dos jogos não foram anunciados, mas têm como data-base o dia 1º de novembro para as partidas de ida, e 8 do mesmo mês para a volta.

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Jogos de ida

Grêmio x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

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Jogos de volta

Atlético-MG x Grêmio

Vasco x Palmeiras

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Palco da final

Brasília foi escolhida pela CBF para sediar a final do torneio, que, de maneira inédita, será realizada em jogo único. O estádio Mané Garrincha será o palco da decisão no dia 6 de dezembro.

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Outra novidade é que ambos os finalistas garantem vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, diferentemente dos anos anteriores, quando apenas o vencedor se classificava para o torneio continental.