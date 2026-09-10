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Esporte

Copa do Brasil: CBF define mandos de campo das semifinais e estádio da final em jogo único

Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco seguem na disputa por título nacional

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 12h54 | Atualizado em 10 set 2026, 13h29
SAO PAULO, BRAZIL - DECEMBER 02: A general view of the trophy during the match between Palmeiras and Santos for the Copa do Brasil 2015 Final at Allianz Parque on December 2, 2015 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Friedemann Vogel/Getty Images)
Troféu da Copa do Brasil (Friedemann Vogel/Getty Images)
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A CBF definiu nesta quinta, 10, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da entidade, os semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco conheceram o local de seus confrontos e também o estádio da final inédita em jogo único.

Na semifinal entre Palmeiras e Vasco, o jogo de ida será com mando de campo do Alviverde, e o de volta, do Gigante da Colina.

Do outro lado da chave, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam primeiro com mando de campo do Tricolor Gaúcho, e o de volta, do Galo.

Siga

Os dias dos jogos não foram anunciados, mas têm como data-base o dia 1º de novembro para as partidas de ida, e 8 do mesmo mês para a volta.

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Jogos de ida

  • Grêmio x Atlético-MG
  • Palmeiras x Vasco
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Jogos de volta

  • Atlético-MG x Grêmio
  • Vasco x Palmeiras
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Palco da final

Brasília foi escolhida pela CBF para sediar a final do torneio, que, de maneira inédita, será realizada em jogo único. O estádio Mané Garrincha será o palco da decisão no dia 6 de dezembro.

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Outra novidade é que ambos os finalistas garantem vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, diferentemente dos anos anteriores, quando apenas o vencedor se classificava para o torneio continental.

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TAGS:
Atlético MG
Copa do Brasil
Estádio Mané Garrincha
Grêmio
Palmeiras
Vasco da Gama
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