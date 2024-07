Confusão em final da Copa América liga alerta para a Copa do Mundo de 2026

As seleções de Argentina e Colômbia entraram em campo no domingo, 14, para jogar a final da Copa América 2024, em Miami, com uma hora e quinze minutos de atraso. O árbitro brasileiro Rafael Claus apitou o início da partida às 22h15. O motivo foi a confusão causada pela grande quantidade de torcedores de ambas as torcidas que queriam forçar a entrada no Hard Rock Stadium mesmo sem ingresso. A polícia conseguiu fechar os portões e bloquear o estádio, com muitas pessoas presas do lado de fora tentando entrar antes do início do jogo.

Até os familiares de jogadores foram afetados pela confusão. “Ele estava preocupado e nos ligava o tempo todo para saber como estávamos e nos disse que ficaria no portão até que pudéssemos entrar”, disse a mãe do meio-campista argentino Alexis Mac Allister à TyC Sports.

A Conmebol, entidade que rege o futebol sul-americano, adiou o horário de início três vezes, das 21h00 para as 21h30, depois para as 21h45 e finalmente para as 22h15, quando as equipes finalmente conseguiram se alinhar para os hinos nacionais e iniciar a partida. “Em antecipação à final da Copa América desta noite, milhares de torcedores sem ingressos tentaram entrar à força no estádio, colocando outros torcedores, seguranças e policiais em risco extremo”, disse um comunicado de um porta-voz do Hard Rock Stadium. “A segurança fechou os portões para controlar o processo de entrada em um ritmo muito mais lento e garantir que todos sejam mantidos em segurança”.

Os acontecimentos ligam o sinal de alerta para a Copa do Mundo de 2026, que terá a maioria das partidas realizadas nos mesmos estádios e espaços disputados durante a Copa América, nos Estados Unidos. “Ainda que para Copa do Mundo, a FIFA já adote cordões de isolamento que preservam os arredores do estádio e são somente acessados por torcedores com ingresso, é importante aceitar que o comportamento de torcedores de futebol são distintos aos do futebol americano e outros esportes populares no país, fato que requer ajustes de operação”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“A Copa América surpreendeu negativamente em alguns aspectos como a condição dos gramados e o acesso do público ao estádio, o que vimos na final foi inconcebível. São problemas solucionáveis para 2026, porém será preciso muita atenção e planejamento, afinal teremos 48 delegações e uma demanda gigante de turistas”, alerta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.