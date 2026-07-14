Como Lamine Yamal comemorou os 19 anos antes da semifinal da Copa

Lamine Yamal, 19, comemorou o aniversário nesta segunda-feira, 13, com um “bolinho” na concentração da seleção espanhola para a semifinal da Copa do Mundo. Antes do treino, o atacante e Víctor Muñoz, que também celebrava mais um ano de vida, passaram pelo tradicional corredor polonês formado pelos companheiros. Além do carinho dos colegas de equipe, Yamal recebeu uma homenagem de sua namorada Inés Garcia nas redes sociais. Os dois namoram desde maio. “Feliz dia! Te amo!”, escreveu a influenciadora.

A celebração discreta ocorreu um dia antes da partida contra a França, que pode levar a Espanha à primeira final de Mundial desde o título de 2010. A equipe comandada por Luis de la Fuente enfrenta os franceses nesta terça-feira, 14, nos Estados Unidos. O aniversário foi bem diferente da festa organizada pelo jogador ao completar 18 anos. Na ocasião, Yamal reuniu mais de 200 convidados em uma propriedade próxima a Sitges, na Espanha, com artistas, influenciadores e colegas do Barcelona.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Publicidade