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Esporte

O astro da Espanha que imita Neymar: herdeiro de longa lista de craques europeus

Aos 19 anos, Lamine Yamal não esconde inspiração no atacante do Santos

Por Flávio Monteiro 13 jul 2026, 18h22 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h26
O atacante do Barcelona e da Seleção Espanhola, Lamine Yamal
O atacante do Barcelona e da Seleção Espanhola, Lamine Yamal (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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O astro da Espanha que imita Neymar: herdeiro de longa lista de craques europeus Priorizar nos meus resultados Google

Principal jogador da seleção espanhola, o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, é a esperança da Furia para o confronto contra a França nesta terça-feira, 14, válido pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Com apenas 19 anos, o espanhol de origens marroquinas é visto como o herdeiro de uma longa lista de craques europeus, mas busca suas referências do outro lado do Atlântico, no craque brasileiro Neymar.

Fã declarado de Neymar, Yamal reiteradamente faz declarações colocando o camisa 10 do Brasil como seu ídolo no futebol, servindo de inspiração dentro e fora de campo. Inúmeros vídeos divulgados nas redes sociais comparam lances dos dois atacantes, com o mais jovem parecendo ‘imitar’ o atacante do Santos em dribles, jogadas em velocidade e até nos trejeitos na hora de comemorar.

“Neymar é um jogador que foi muito importante para mim durante minha infância. Ele é meu ídolo, e sempre serei grato a ele por tudo que deu ao futebol”, disse Yamal em entrevista à agência de notícias Associated Press.

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