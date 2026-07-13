O astro da Espanha que imita Neymar: herdeiro de longa lista de craques europeus

Principal jogador da seleção espanhola, o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, é a esperança da Furia para o confronto contra a França nesta terça-feira, 14, válido pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Com apenas 19 anos, o espanhol de origens marroquinas é visto como o herdeiro de uma longa lista de craques europeus, mas busca suas referências do outro lado do Atlântico, no craque brasileiro Neymar.

Fã declarado de Neymar, Yamal reiteradamente faz declarações colocando o camisa 10 do Brasil como seu ídolo no futebol, servindo de inspiração dentro e fora de campo. Inúmeros vídeos divulgados nas redes sociais comparam lances dos dois atacantes, com o mais jovem parecendo ‘imitar’ o atacante do Santos em dribles, jogadas em velocidade e até nos trejeitos na hora de comemorar.

“Neymar é um jogador que foi muito importante para mim durante minha infância. Ele é meu ídolo, e sempre serei grato a ele por tudo que deu ao futebol”, disse Yamal em entrevista à agência de notícias Associated Press.

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