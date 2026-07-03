Com torcidas animadas, Austrália e Egito divulgam escalações
Quem avançar enfrenta Argentina ou Cabo Verde nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026
A Austrália e o Egito se enfrentam na tarde desta sexta-feira, 3, às 15h em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Quem avançar enfrenta Argentina ou Cabo Verde.
Escalação da Austrália
Beach, Circati, Bos, Metcalfe, Oneill, Behich, Irankunda, Souttar, Volpato, Irvine, Herrington. Técnico: Tony Popovic.
Escalação do Egito
Shoubir, Ibrahim, Hany, Rabia, Ashour, Zico, Fathy, Hafez, Attia, Marmoush e Salah. Técnico: Hossam Hassan.
Como assistir ao jogo entre Austrália e Egito hoje?
As seleções vão se enfrentar no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV.
EM UM SÓ LUGAR