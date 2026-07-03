Austrália x Egito na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida desta sexta, 3, vale uma vaga nas oitavas de final. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
Austrália e Egito se enfrentam nesta sexta, 3, às 15h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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A seleção australiana avançou na segunda colocação do Grupo D, depois de vencer a Turquia por 2 a 0, perder para os Estados Unidos pelo mesmo placar e empatar sem gols com o Paraguai. A equipe marcou apenas duas vezes na fase de grupos e aposta na força física de Souttar, na liderança de Irvine e na velocidade de Irankunda para tentar conquistar sua primeira vitória em uma partida eliminatória de Copa do Mundo.
Como assistir ao jogo entre Austrália e Egito hoje?
Austrália e Egito vão se enfrentar nesta sexta, 3, às 15h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Austrália: Beach; Herrington, Circati e Souttar; Behich, Irvine, O’Neill e Bos; Volpato e Metcalfe; Irankunda. Técnico: Tony Popovic.
Egito: Shobeir; Mohamed Hany, Ibrahim, Rami Rabia e Fatouh; Marwan Attia e Mahmoud Saber; Salah, Emam Ashour e Trezeguet; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Odds para Austrália x Egito:
Resultado final
Betano: Austrália (3.35) – Empate (2.87) – Egito (2.47)
Bet365: Austrália (3.30) – Empate (2.90) – Egito (2.45)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR