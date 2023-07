Com público recorde, anfitriãs vencem na abertura da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Futebol Feminino começou com características que prometem garantir emoção e audiência ao evento; grande público nas arquibancadas, surpresas e superação nos gramados. Foi o que aconteceu nas partidas de Nova Zelândia e Austrália, as duas anfitriãs da nona edição do Mundial, que venceram suas partidas, para a alegria da torcida.

Em Auckland, na madrugada desta quinta (20), o time neozelandês, diante de 42.137 torcedores, fez o primeiro jogo da Copa e venceu a favorita Noruega por 1 a 0, com gol de Hanna Wilkinson, no segundo tempo. O placar ainda poderia ter sido maior, se Ria Percival não tivesse desperdiçado um pênalti. Diante do maior público da história do futebol feminino do país, a Nova Zelândia conquistou sua primeira vitória em mundiais.

Pouco depois, foi a vez de a Austrália estrear no campeonato, em Sydney, contra a Irlanda. Com uma torcida de 75.784 pessoas, também recorde do futebol feminino no país, as Matildas, como são chamadas, aproveitaram o apoio e foram para cima da rival, que jogava na retranca. Sem sua principal jogadora, a atacante Sam Kerr, lesionada e que também ficará fora da segunda rodada, as australianas sofreram, mas conseguiram furar o bloqueio, no início da segunda etapa, com Catley cobrando pênalti. Na parte final da partida, as irlandesas foram ao ataque e pressionaram as donas da casa, que conseguiram segurar o resultado.

A forte presença da torcida nos dois primeiros jogos confirma previsão da Fifa, de que este mundial será o de maior público na história da competição. Cerca de 1,4 milhão de ingressos foram comercializados para os 64 confrontos da Copa, que tem a final marcada para o dia 20 de agosto.

Na próxima rodada, pelo Grupo A, a Nova Zelândia vai enfrentar as Filipinas, terça-feira (25). Já a Austrália, na próxima quinta-feira (27), encara a Nigéria, pelo Grupo B.

As nigerianas enfrentam o Canadá, nesta quinta, às 23h30 (horário de Brasília), em Melbourne. Com transmissão do SporTV (canal fechado), Cazé TV (canal no Youtube ou Twitch) e Fifa + (plataforma de streaming)