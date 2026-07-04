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Esporte

Colômbia vence com gol de Arias e elimina Gana

Seleção vai enfrentar a Suíça pelas oitavas de final da Copa de 2026

Por Ígor Resende 4 jul 2026, 08h18 | Atualizado em 4 jul 2026, 08h24
Jogador de futebol colombiano Yerry Mina, de pele escura, sorri com os dentes à mostra e punhos cerrados, vestindo camisa amarela com detalhes azuis e vermelhos, número 11. Ele está em um campo de futebol, com a torcida e outros jogadores ao fundo
Jhon Arias comemora classificação (Michael Regan - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A seleção colombiana venceu Gana por 1 a 0 na noite dessa sexta-feira, 3, com gol de Jhon Arias. O próximo desafio será contra a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O jogador do Palmeiras marcou logo aos 13 minutos do primeiro tempo, ao receber um cruzamento livre na área.

A Colômbia dominou a partida, com oportunidades criadas por Luis Diás, Quintero e Richard Ríos – mas parou no forte sistema defensivo do técnico Carlos Queiroz.

A seleção sulamericana volta a campo na próxima terça-feira, 7, às 17h. Caso avance, poderá enfrentar a Argentina de Messi nas quartas e o Brasil nas semis.

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