Argentina sofre, precisa de prorrogação, mas elimina a sensação Cabo Verde

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A Argentina venceu Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação em um jogo eletrizante pela Copa do Mundo. A seleção estreante assustou Messi e cia, buscando o empate duas vezes com gols impressionantes. Messi abriu o placar, mas a tricampeã só garantiu a vaga nas oitavas de final com um gol contra na prorrogação.

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Cabo Verde fez o que pôde: a seleção estreante em Copas do Mundo assustou Messi e cia no tempo regulamentar, buscou o resultado duas vezes e forçou uma prorrogação. Mas a tricampeã prevaleceu. A Argentina venceu por 3 a 2, com gols do camisa 10, Lisandro Martínez e contra de Diney Borges. Deroy Duarte e Sidny Cabral fizeram pelos cabo-verdianos e por todos secadores de plantão. Nas oitavas de final, a atual campeã enfrentará o Egito.

A Argentina foi dominante desde o início dentro e fora do campo. A torcida Albiceleste encheu as arquibancadas no estádio de Miami, na mesma cidade onde seu camisa 10, Lionel Messi, joga no Inter Miami.

E foi ele quem começou o show. A defesa cabo-verdiana se segurou o quanto pôde e se fechou, como fez contra a Espanha, Arábia Saudita e Uruguai na fase de grupos. Porém, Messi faz o difícil parecer fácil. Aos 30 minutos do primeiro tempo, recebeu belo lançamento de Lisandro Martínez, dominou com simplicidade, deixou a bola quicar uma vez no chão para se ajustar e acertar um chute indefensável por cima de Vozinha. Foi seu 20º gol em Copas do Mundo, que o isola na liderança da artilharia histórica do torneio. A Argentina trocou passes, sem levar sustos até o fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a seleção sul-americana pareceu satisfeita com o placar magro e viu os adversários pressionarem. E eis o primeiro susto: aos 14 minutos do segundo tempo, Ryan Mendes avançou pela direita, deu bom passe para Deroy Duarte dentro da área, e o atacante chutou cruzado e tirando de Dibu Martínez. Gol de Cabo Verde, 1 a 1 no placar.

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A euforia argentina se tornou tensão no estádio em Miami. Ainda mais quando Vozinha parou as tentativas de Messi em chute cara a cara e em cobrança de falta. O zagueiro Pico Lopes tirou cruzamento argentino e quase fez contra. O próprio foi alvo de reclamações de pênalti, aos 40 minutos do segundo tempo, mas avisou que a bola tinha batido na sua cabeça antes e o juíz concordou na marcação de não penal.

O jogo foi para a prorrogação. Mas Lisandro Martínez precisou de dois minutos para esfriar a festa cabo-verdiana. O zagueiro que deu assistência a Messi no primeiro tempo, marcou outro golaço indefensável pelo lado direito. 2 a 1 para a Argentina.

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Mas o sofrimento não tinha terminado, pois o golaço da noite foi de Sidny Cabral. Lateral-esquerdo, canhoto, deu uma de ponta destro. Puxou para dentro e encontrou ângulo raro por cima de Dibu Martínez. 2 a 2 aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação. A esperança no arquipélago e dos secadores reviveu, e os hermanos se assustaram.

E diante da pressão, a Argentina venceu na experiência. Em escanteio, Messi cobrou, Pico Romero na primeira trave cabeceou, e a bola ainda bateu em Diney Borges e foi para o fundo da rede. 3 a 2 para alívio dos argentinos, para a classificação para as oitavas de final.

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Sidny quase fez mais uma vez de falta e forçou defesa de Dibu. Porém, acabou. Empatou em 0 a 0 contra a campeã Espanha. Ficou no 2 a 2 com o bicampeão Uruguai. Quase arrancou a vitória da Arábia Saudita, mas ficou em novo empate sem gols. Diante da Argentina, deu nova demonstração valentia. A honrosa participação cabo-verdiana na Copa do Mundo foi histórica.

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