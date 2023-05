Celtics vence Heat novamente e sonha com virada inédita

Após perder os três primeiros jogos da final da conferência leste da NBA, o Boston Celtics venceu o Miami Heat, por 110 a 97, nesta quinta-feira (25), dentro de casa. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que vai precisar quebrar um dos maiores tabus da NBA para ir novamente a decisão da liga. Com o placar em 3 a 2 para a franquia da Flórida, os celtas necessitam vencer os dois últimos jogos da série para avançar. Nunca na NBA uma equipe perdendo por 3 a 0 conseguiu fazer a virada. Uma vitória separa o Miami da briga pelo título. O Denver Nuggets, que varreu o Los Angeles Lakers por 4 a 0, aguarda a definição do adversário.

Dentro do barulhento ginásio TD Garden, o time liderado por Jayson Tatum entrou em quadra para o tudo ou nada diante da franquia de Miami. Vivos após a vitória salvadora fora de casa, na última terça-feira (23), por 116 a 99, o Celtics conseguiu encaixar sua defesa logo no começo. Com a dupla Tatum e Jaylen Brown alinhada e ainda o armador Derrick White com a mão calibrada nos arremessos de longe, os mandantes dispararam na frente. O fim do primeiro tempo terminou 61 a 44 para a equipe verde.

Sem alguns jogadores importantes, como Tyler Hierro e Gabe Vincent, lesionados, o Miami sentiu falta de maior vibração do seu principal jogador, Jimmy Butler. Com o armador Kyle Lowry produzindo abaixo da média, o Heat tentou na base da força do pivô Bam Adebayo. Pouco para um rival confiante e apoiado pela torcida.

Neste sábado (27), na Flórida, as duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo seis. O Miami precisa da vitória para garantir a vaga e vai enfrentar um Celtics esperançoso e mais vivo do que nunca.