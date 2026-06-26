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Esporte

CazéTV muda publicidade de bets após críticas na Copa

Canal diz à coluna GENTE que adotará formato mais conservador para ativações de marcas de apostas

Por Giovanna Fraguito 26 jun 2026, 16h41
CazéTV: pela primeira vez, transmissão gratuita via YouTube de todas as partidas (104) de uma Copa
CazéTV se destaca dentro do mercado de transmissões esportivas (CazéTV/Divulgação)
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A CazéTV decidiu mudar o formato das publicidades de bets em suas transmissões após críticas de parte do público e a abertura de uma investigação preliminar da Senacon, órgão do Ministério da Justiça, sobre possíveis irregularidades em anúncios de apostas esportivas durante jogos da Copa do Mundo. Em comunicado enviado à coluna GENTE, o canal afirmou que passará a adotar “um padrão mais específico e conservador” para ativações de marcas do setor.

“O mercado de apostas esportivas no Brasil é recente e está em constante amadurecimento. Como parte desse processo, decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas. Na prática, as ativações desse segmento passarão a seguir um formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos”, diz a CazéTV.

O debate ganhou força nas redes sociais por causa da quantidade de inserções de casas de apostas nas transmissões e do tom informal usado por narradores e comentaristas nas ativações. Segundo a CazéTV, a linguagem próxima ao público faz parte da identidade do canal, mas a empresa afirma que está disposta a rever práticas quando houver espaço para aperfeiçoamento. “Sempre que entendermos que podemos evoluir, nós vamos evoluir. Sempre que houver espaço para aperfeiçoar o que fazemos, nós vamos aperfeiçoar”, afirmou.

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