Castro deverá aceitar proposta milionária de time de Cristiano Ronaldo

Dois dias depois de vencer o Palmeiras, fora de casa, e ampliar sua vantagem na liderança do Brasileirão, o Botafogo deverá perder seu comandante. O português Luís Castro tem tudo para aceitar a opulenta proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, segundo o jornalista italiano Santi Aouna, do site Foot Mercato.

O treinador, que levou o Fogão de volta ao topo do Nacional, na briga por um título que não conquista há 28 anos, tem até esta terça-feira (27) para responder ao time árabe. Estrela do Al Nassr, o português Cristiano Ronaldo teria indicado Castro ao clube. Segundo o UOL, o craque teria até feito uma ligação para ajudar a convencê-lo.

Para levar o treinador de 61 anos ao Oriente Médio, o Al Nassr teria oferecido um contrato de dois anos, em torno de 8 a 10 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões a R$ 48 milhões, na cotação atual) por temporada. Além disso, o time estaria disposto a pagar a multa rescisória com o Fogão, de 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12 milhões). Valores que mesmo John Textor, empresário norte-americano e dono do clube carioca, não conseguiria cobrir. Textor e os dirigentes do time já estariam até mapeando possíveis substitutos.

No Botafogo desde março de 2022, Castro comandou o time em 79 jogos, com 42 vitórias, 14 empates e 23 derrotas.

Além do técnico, o Al Nassr segue reforçando seu elenco. As novas caras devem ser o volante croata Brozovic e o o atacante marroquino Ziyech, da Inter de Milão e Chelsea, respectivamente.