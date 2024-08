Vôlei de praia: Carol e Bárbara perdem e Brasil tem duas duplas eliminadas em um dia

Poucas horas depois de André e George se despedirem da Olimpíada de Paris, foi a vez de outra dupla brasileira do vôlei de praia cair nas oitavas de final, neste domingo, 4. Carol Solberg e Bárbara Seixas perderam para as australianas Mariafe del Solar e Taliqua Clancy por 2 sets a 0.

As brasileiras chegaram a salvar três set points, mas ficaram quase sempre atrás no placar, desde o início da partida.

Mesmo com as duas derrotas, o Brasil ainda está vivo no vôlei de praia em Paris. Evandro e Arthur entram em quadra ainda neste domingo, às 16h, enquanto Ana Patrícia e Duda jogam na segunda-feira.