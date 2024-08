André e George caem para dupla da Alemanha e se despedem de Paris 2024

Aos pés da Torre Eiffel, André e George se despediram dos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo, 4. A dupla foi derrotada nas oitavas de final por Nils Ehlers e Clemens Wickler, da Alemanha, por 2 sets a 0 (21/16, 21/17).

Ehlers e Wickler, invictos na competição, mostraram maior eficiência no ataque, abrindo 8 a 4 logo no primeiro set. Com bons bloqueios, os brasileiros conseguiram diminuir no placar, mas não o suficiente para segurar os bons ataques na diagonal dos alemães.

Mesmo com a derrota, o Brasil ainda está vivo no vôlei de praia em Paris. Evandro e Arthur entram em quadra ainda neste domingo, às 16h, assim como Bárbara e Carol, às 12h. Ana Patrícia e Duda jogam na segunda-feira.