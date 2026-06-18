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Esporte

Canadá x Catar na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 18, é válida pela 2ª rodada do Grupo A. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h30 | Atualizado em 18 jun 2026, 18h43
VANCOUVER, CANADA - APRIL 17: General view of BC Place stadium from the pitch level before the start of the MLS match between Vancouver Whitecaps FC and Sporting Kansas City on April 17, 2026 in Vancouver, Canada. BC Place Stadium will host seven matches in the FIFA World Cup 2026. (Photo by Rich Lam/Getty Images)
Estádio de Vancouver, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Nova Zelândia e Bélgica (Rich Lam/Getty Images)
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Canadá e Catar vão jogar nesta quinta-feira, 18, às 19h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Vancouver, no Canadá.

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O cenário do Grupo B está em pé de igualdade, com as quatro equipes empatadas, já que o Canadá empatou com a Bósnia em 1 a 1 na estreia, mesmo resultado de Catar x Suíça.

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Jogando em casa, no estádio de Toronto, o Canadá saiu atrás do placar contra a Bósnia, com gol de Jovo Lukić aos 21 minutos de jogo, mas conseguiu o empate na segunda etapa, aos 33 minutos, com um gol de Cyle Larin. A partida marcou a estreia da Copa do Mundo em solo canadense. A seleção do Canadá ainda busca a primeira vitória na história dos Mundiais.

O Canadá estreou em Copas em 1986, no México, mas voltou apenas em 2022, no Catar. Os canadenses caíram nas duas vezes na fase de grupos e acumulam seis derrotas em seis jogos do torneio.

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Do outro lado, o Catar também saiu atrás do placar na primeira partida, com um gol do atacante suíço Embolo ainda na primeira etapa. O empate veio no apagar das luzes, com um gol contra de Miro Muheim aos 49 minutos do segundo tempo.

A seleção catari estreou em Copas na última edição, em 2022, quando sediou o torneio. Com três derrotas nos três jogos disputados, o Catar foi eliminado ainda na fase de grupos. O técnico Julen Lopetegui, ex-Espanha, Real Madrid, Sevilla e West Ham, foi o escolhido para liderar a equipe na Copa de 2026.

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Como assistir ao jogo entre Canadá e Catar hoje?

Canadá e Catar vão se enfrentar nesta quinta, 18, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Canadá: Crépeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Koné e Ahmed; David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

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Catar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Ahmed; Gueye Laye, Fathy e Jassem Gaber; Abdurisag, Afif e Edmilson Junior. Técnico: Julen Lopetegui.

Odds para Canadá x Catar:

Resultado final

Betano: Canadá (1.31) – Empate (5.10) – Catar (10.75)

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Bet365: Canadá (1.28) – Empate (5.75) – Catar (10.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Cristián Marcelo Garay Reyes (Chile);
  • Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile);
  • VAR: Juan Lara (Chile).
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