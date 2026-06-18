Canadá x Catar na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Canadá e Catar se enfrentam nesta quinta (18), às 19h, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026 em Vancouver. Ambas as seleções vêm de empates na estreia e buscam a primeira vitória no torneio. O Canadá, jogando em casa, tenta quebrar um histórico sem triunfos em Mundiais. Transmissão exclusiva da CazéTV.

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Canadá e Catar vão jogar nesta quinta-feira, 18, às 19h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Vancouver, no Canadá.

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O cenário do Grupo B está em pé de igualdade, com as quatro equipes empatadas, já que o Canadá empatou com a Bósnia em 1 a 1 na estreia, mesmo resultado de Catar x Suíça.

Jogando em casa, no estádio de Toronto, o Canadá saiu atrás do placar contra a Bósnia, com gol de Jovo Lukić aos 21 minutos de jogo, mas conseguiu o empate na segunda etapa, aos 33 minutos, com um gol de Cyle Larin. A partida marcou a estreia da Copa do Mundo em solo canadense. A seleção do Canadá ainda busca a primeira vitória na história dos Mundiais.

O Canadá estreou em Copas em 1986, no México, mas voltou apenas em 2022, no Catar. Os canadenses caíram nas duas vezes na fase de grupos e acumulam seis derrotas em seis jogos do torneio.

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Do outro lado, o Catar também saiu atrás do placar na primeira partida, com um gol do atacante suíço Embolo ainda na primeira etapa. O empate veio no apagar das luzes, com um gol contra de Miro Muheim aos 49 minutos do segundo tempo.

A seleção catari estreou em Copas na última edição, em 2022, quando sediou o torneio. Com três derrotas nos três jogos disputados, o Catar foi eliminado ainda na fase de grupos. O técnico Julen Lopetegui, ex-Espanha, Real Madrid, Sevilla e West Ham, foi o escolhido para liderar a equipe na Copa de 2026.

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Como assistir ao jogo entre Canadá e Catar hoje?

Canadá e Catar vão se enfrentar nesta quinta, 18, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Canadá: Crépeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Koné e Ahmed; David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

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Catar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Ahmed; Gueye Laye, Fathy e Jassem Gaber; Abdurisag, Afif e Edmilson Junior. Técnico: Julen Lopetegui.

Odds para Canadá x Catar:

Resultado final

Betano: Canadá (1.31) – Empate (5.10) – Catar (10.75)

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Bet365: Canadá (1.28) – Empate (5.75) – Catar (10.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Cristián Marcelo Garay Reyes (Chile);



Cristián Marcelo Garay Reyes (Chile); Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile);



José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile); VAR: Juan Lara (Chile).