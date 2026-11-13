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Esporte

Brasil x Japão: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam neste sábado, 14, em amistoso internacional disputado em Singapura

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 20h00
Vista panorâmica de um estádio de futebol moderno, com arquibancadas repletas de assentos vermelhos e brancos, e um gramado verde ao centro. O teto é uma estrutura metálica complexa com painéis brancos translúcidos, e há um placar eletrônico escuro visível ao fundo.
Estádio Nacional de Singapura (Lionel Ng/Getty Images)
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A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional válido pela última Data Fifa de 2026.

Comandado por Carlo Ancelotti, o Brasil busca encerrar a temporada com boas atuações e dar continuidade ao processo de renovação iniciado após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe goleou por 4 a 0 a Índia no último amistoso e aposta na qualidade de Vinicius Júnior, Estêvão e Raphinha para superar os japoneses. O treinador italiano também pretende aproveitar o confronto para observar jovens jogadores que ganharam espaço na seleção, como Rayan, Jair Cunha e Pedro Morisco.

Sob o comando de Hajime Moriyasu, os japoneses tentam consolidar a evolução apresentada nos últimos anos e chegam ao amistoso depois de uma sequência de quatro partidas sem derrotas desde a Copa do Mundo. A equipe aposta na velocidade das transições ofensivas, na organização defensiva e na criatividade de Takefusa Kubo e Daichi Kamada para surpreender os brasileiros. A seleção asiática, no entanto, terá desfalques importantes, incluindo Ayase Ueda, Kaoru Mitoma e Takehiro Tomiyasu, que vão ficar de fora da partida por problemas físicos.

Em outubro de 2025, o Japão conquistou sua primeira vitória na história diante do Brasil, ao vencer por 3 a 2, de virada, em Tóquio. Meses depois, na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira devolveu a derrota ao vencer por 2 a 1, também de virada, garantindo a classificação às oitavas de final. 

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Onde assistir a Brasil x Japão ao vivo?

A partida entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pela ge TV, no YouTube. O confronto acontece neste sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional válido pela última Data Fifa de 2026. 

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Prováveis escalações:

Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Yuki Seko, Ko Itakura e Hiroki Ito; Daichi Kamada, Ao Tanaka e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda e Koki Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Histórico do confronto

Brasil e Japão já se enfrentaram 15 vezes na história, com 12 vitórias brasileiras, dois empates e apenas um triunfo japonês. A Seleção Brasileira também leva ampla vantagem no número de gols marcados, com 39 contra nove dos adversários. O Japão venceu o Brasil apenas uma vez na história, em amistoso disputado em 14 de outubro de 2025, quando conquistou uma vitória inédita por 3 a 2, de virada, em Tóquio. Na ocasião, Gabriel Martinelli e Paulo Henrique abriram vantagem para os brasileiros, mas os japoneses reagiram com gols de Ayase Ueda, Keito Nakamura e Takumi Minamino.

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No encontro mais recente, disputado em 29 de junho de 2026, pela primeira fase eliminatória da Copa do Mundo, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, em Houston, nos Estados Unidos. Kaishu Sano abriu o placar para os japoneses ainda no primeiro tempo, mas Casemiro empatou na segunda etapa e Gabriel Martinelli garantiu a virada nos acréscimos. O resultado colocou a Seleção Brasileira nas oitavas de final do Mundial. As duas equipes também já se enfrentaram em Singapura, em outubro de 2014, quando o Brasil goleou o Japão por 4 a 0, com quatro gols de Neymar.

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