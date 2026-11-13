Brasil x Japão: onde assistir, horário e escalações

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional válido pela última Data Fifa de 2026.

Comandado por Carlo Ancelotti, o Brasil busca encerrar a temporada com boas atuações e dar continuidade ao processo de renovação iniciado após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe goleou por 4 a 0 a Índia no último amistoso e aposta na qualidade de Vinicius Júnior, Estêvão e Raphinha para superar os japoneses. O treinador italiano também pretende aproveitar o confronto para observar jovens jogadores que ganharam espaço na seleção, como Rayan, Jair Cunha e Pedro Morisco.

Sob o comando de Hajime Moriyasu, os japoneses tentam consolidar a evolução apresentada nos últimos anos e chegam ao amistoso depois de uma sequência de quatro partidas sem derrotas desde a Copa do Mundo. A equipe aposta na velocidade das transições ofensivas, na organização defensiva e na criatividade de Takefusa Kubo e Daichi Kamada para surpreender os brasileiros. A seleção asiática, no entanto, terá desfalques importantes, incluindo Ayase Ueda, Kaoru Mitoma e Takehiro Tomiyasu, que vão ficar de fora da partida por problemas físicos.

Em outubro de 2025, o Japão conquistou sua primeira vitória na história diante do Brasil, ao vencer por 3 a 2, de virada, em Tóquio. Meses depois, na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira devolveu a derrota ao vencer por 2 a 1, também de virada, garantindo a classificação às oitavas de final.

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Onde assistir a Brasil x Japão ao vivo?

A partida entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pela ge TV, no YouTube. O confronto acontece neste sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional válido pela última Data Fifa de 2026.

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Prováveis escalações:

Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Yuki Seko, Ko Itakura e Hiroki Ito; Daichi Kamada, Ao Tanaka e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda e Koki Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Histórico do confronto

Brasil e Japão já se enfrentaram 15 vezes na história, com 12 vitórias brasileiras, dois empates e apenas um triunfo japonês. A Seleção Brasileira também leva ampla vantagem no número de gols marcados, com 39 contra nove dos adversários. O Japão venceu o Brasil apenas uma vez na história, em amistoso disputado em 14 de outubro de 2025, quando conquistou uma vitória inédita por 3 a 2, de virada, em Tóquio. Na ocasião, Gabriel Martinelli e Paulo Henrique abriram vantagem para os brasileiros, mas os japoneses reagiram com gols de Ayase Ueda, Keito Nakamura e Takumi Minamino.

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No encontro mais recente, disputado em 29 de junho de 2026, pela primeira fase eliminatória da Copa do Mundo, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, em Houston, nos Estados Unidos. Kaishu Sano abriu o placar para os japoneses ainda no primeiro tempo, mas Casemiro empatou na segunda etapa e Gabriel Martinelli garantiu a virada nos acréscimos. O resultado colocou a Seleção Brasileira nas oitavas de final do Mundial. As duas equipes também já se enfrentaram em Singapura, em outubro de 2014, quando o Brasil goleou o Japão por 4 a 0, com quatro gols de Neymar.