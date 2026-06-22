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Esporte

Brasil x Escócia terá árbitro que revoltou a torcida brasileira na Copa de 2018

CBF enviou reclamação formal sobre atuação de mexicano após empate contra a Suíça

Por Ígor Resende 22 jun 2026, 11h15 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h22
O árbitro Cesar Ramos adverte o jogador Valon Behrami com cartão amarelo, após cometer falta em Neymar, durante jogo entre Brasil e Suíça - 17/06/2018
César Ramos adverte o jogador da Suíça com cartão amarelo após falta em Neymar (Jewel Samad/AFP)
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Brasil x Escócia terá árbitro que revoltou a torcida brasileira na Copa de 2018 Priorize VEJA no Google

O jogo decisivo entre Brasil e Escócia terá como árbitro principal o mexicano César Ramos, que foi muito criticado na estreia da seleção na Copa de 2018.

O jogo contra a Suíça terminou em 1 a 1 e no lance do gol não foi marcada uma falta do meio-campista Steven Zuber sobre o zagueiro Miranda.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a notificar a Fifa sobre o erro em uma reclamação formal e o árbrito também virou alvo de torcedores.

Brasil x Escócia

Válida pela terceira e última rodada da fase de grupos, a partida da próxima quarta-feira, 24, vai definir o futuro da seleção no Mundial. Líder do grupo com quatro pontos, a seleção depende de um empate para avançar.

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Os dois primeiros colocados do Grupo F enfrentam os classificados do Grupo C na fase de 16 avos. No momento, os duelos seriam Brasil x Japão e Holanda x Marrocos.

Árbitro: César Ramos

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Assistente 1: Alberto Morin
Assistente 2: Marco Bisguerra
4º árbitro: Espen Eskas (Noruega)
Árbrito reserva: Jan Erik Engan (Noruega)

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