Brasil não fura bloqueio jamaicano e está fora da Copa do Mundo

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino de Futebol 2023. Em Melbourne, nesta quarta-feira (2), a equipe, que precisava de uma vitória, empatou em 0 a 0 com a Jamaica. Com o resultado, o time ficou na terceira colocação, com quatro pontos no Grupo F. Surpresa da competição e ainda sem sofrer gols na Copa, as jamaicanas se classificaram na segunda posição, com cinco pontos. A França, que goleou o Panamá no mesmo horário, por 6 a 3, ficou em primeiro, com sete pontos.

A partida marcou a despedida da meio-campista Marta dos Mundiais. Aos 37 anos, a maior jogadora brasileira chegou a sua sexta Copa com a esperança de conquistar o primeiro título. Escalada como titular pela primeira vez na competição, a camisa 10, no entanto, teve participação discreta na partida. O Brasil não era eliminado ainda na primeira fase de Mundiais desde 1995.

“Nem nos meus piores pesadelos, imaginei que a Copa seria assim. Mas é só o começo. Está tendo uma renovação. Sou a única velha aqui, está cheio de meninas talentosas na equipe. Eu paro por aqui, mas elas continuam”, afirmou Marta, que antes de sair do gramado, foi reverenciada por jogadoras da Jamaica e também saudada pela torcida no estádio australiano. A veterana confirmou sua despedida de Copas, mas voltou a pedir apoio ao futebol feminino, que passa por um período de renovação, com 11 estreantes no Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

“Que os brasileiros continuem com o mesmo entusiasmo que estavam antes da Copa. O futebol feminino está crescendo, os resultados não aparecem de uma hora para outra. É preciso de apoio. A Copa está mostrando isso, seleções que vinham e tomavam goleadas, agora jogando de igual para igual. Eu paro por aqui, a Marta encerrou em Copas, mas essas meninas continuam. Eu agradeço imensamente”, afirmou a meio-campista, eleita seis vezes como melhor jogadora do mundo e maior artilheira de Mundiais (masculina e feminina), com 17 gols.

“Faltou um pouco de paciência para gente dentro de campo. Sabíamos que elas (jamaicanas) tinham essa proposta de só se defender. Nessas horas, tínhamos que ter paciência e mais comunicação”, lamentou a jogadora.

A técnica do Brasil, Pia Sundhage, também apontou a falta de poder ofensivo da equipe, que dominou o jogo todo.”Tínhamos muitas expectativas. Começamos a Copa muito bem (vitória por 4 a 0 sobre o Panamá), mas estamos aqui. Não conseguimos quebrar o sistema defensivo delas”, afirmou Pia.

Classificada, a Jamaica comemorou demais no campo. Agora, as jogadoras, que tiveram que contar com “vaquinhas” para ir ao Mundial, aguardam a definição do Grupo H, que tem Colômbia, Alemanha, Marrocos e Coreia do Sul, para saber quem será a adversária nas oitavas.

Como só a vitória interessava, a seleção brasileira partiu para o ataque. Com Marta e Adriana na organização das jogadas, a equipe empurrava a Jamaica, já recuada, ainda mais para a defesa. Nem a centroavante Bunny Shaw, estrela do time caribenho, permanecia no campo ofensivo. Mas afobadas, as brasileiras não conseguiam transformar o domínio em chances reais de gols. Tanto que o primeiro lance de perigo ocorreu somente aos 19 minutos, quando Tamires recebeu na esquerda e bateu cruzado, dentro da área, mas a goleira Spencer defendeu.

Abusando dos erros de passes, problema que minou o jogo contra as francesas, o Brasil alternava jogadas pela esquerda com ligações diretas, ineficazes diante de uma defesa compactada.

O segundo tempo começou com Bia Zaneratto no lugar de Ary Borges, apagada. A mudança surtiu efeito nos primeiros minutos, quando a seleção conseguiu acelerar algumas jogadas na transição do meio-campo para o ataque. No entanto, com muita dificuldade para finalizar, não assustava a goleira jamaicana. Com o passar dos minutos, o nervosismo aumentou do lado brasileiro. Percebendo isso, as adversárias se aproveitaram para buscar alguns contra-ataques. Aos 35 minutos, Pia Sundhage deu a última cartada para buscar o gol da salvação. Tirou Marta, a volante Luana e a lateral-direita Antonia. Nos lugares, Andressa Alves, Duda Sampaio e Geyse. Apesar das alterações, o Brasil insistia apenas nas jogadas pelo lado esquerdo, com Debinha, muito bem marcada por Blackwood e Swaby.

Os minutos finais foram marcados, novamente, pelas tentativas de ligações diretas da defesa para o ataque brasileiro. Do outro lado, a Jamaica, totalmente recuada, usava a catimba para travar ainda mais a partida. No último lance, Debinha tentou de cabeça, mas Spencer, mais uma vez, segurou o empate.

Após o apito final, entre lágrimas de tristeza das brasileiras e de emoção, do lado da seleção jamaicana, o sistema de som do estádio homenageou a equipe classificada, com a música “Three Little Birds”, do astro do reggae, Bob Marley.