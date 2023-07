Brasil luta, mas perde para a França na Copa do Mundo

O tabu permanece. Em duelo em Brisbane, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol, o Brasil foi derrotado pela França, por 2 a 1, neste sábado (29). Algoz da seleção no Mundial de 2019, as francesas se recuperaram do empate na primeira rodada, quando empataram com a Jamaica. O Brasil, que segue sem conseguir vencer a seleção europeia (em 12 jogos, foram sete derrotas e cinco empates), permanece com três pontos e joga pela vaga na última rodada da primeira fase, contra as jamaicanas. A França lidera com quatro pontos e joga com o Panamá.

O jogo começou intenso, com as duas equipes buscando a marcação na saída de bola. Mas as francesas, aos poucos, foram ganhando vantagem nas disputas no meio de campo e, aproveitando a força física, passaram a se aproximar com perigo do gol de Letícia. A goleira brasileira fez grande defesa em cabeçada da centroavante Le Sommer, aos 12 minutos. Mas não conseguiu impedir jogada semelhante e aos 17 minutos, a camisa nove da França abriu o placar.

Em vantagem, a seleção europeia se manteve dominante, cercando a área adversária. Mas aos 22 minutos, em pressão de Debinha, a bola chegou em Adriana, que de frente para o gol de Magnin, jogou para fora, na melhor chance do Brasil no primeiro tempo. Após o intervalo, o Brasil pareceu mais ligado e confiante. Equilibrou as batalhas no meio de campo, com maior presença de Luana e Kerolin. Na transição, Adriana e Debinha começaram a dar trabalho para a defesa francesa. Deu certo e aos 13 minutos, após chute bloqueado de Kerolin, a bola sobrou para Debinha, que bateu na saída da goleira para empatar.

A França pareceu sentir o gol nos primeiros minutos, mas o Brasil, abusando do individualismo, perdeu oportunidades para a virada. As duas equipes fizeram trocas, Geyse deu lugar a Andressa Alves e Le Sommer saiu para a entrada de Bècho. Bia Zaneratto também entrou no lugar de Adriana. As mudanças brasileiras surtiram pouco efeito. Na reta final do jogo, a França passou a jogar bolas na área, aproveitando a maior estatura da equipe. E aos 37, a principal arma francesa funcionou. A zagueira Renard, de 1,87m, aproveitou um escanteio para marcar o gol da vitória.

Para garantir a vaga nas oitavas, o Brasil, com três pontos, precisa da vitória contra a Jamaica, na próxima quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília), em Melbourne. No mesmo horário, a França, com quatro pontos, encara o Panamá, em Sidney.