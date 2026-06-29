Seleção brasileira divulga escalação para jogo contra o Japão
Seleções jogam nesta segunda-feira, 29, em busca de vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2026
A seleção brasileira divulgou a escalação para a partida contra o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, pela Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no estádio de Houston, nos Estados Unidos.
A partida é válida pelos 16 avos de final e em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
Escalação do Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos;
Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
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O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti e a Escócia. Ancelotti deve manter a base que venceu a Escócia. Raphinha continua fora por uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Neymar deve começar no banco.
Do outro lado, o Japão foi o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. Os japoneses estrearam com um empate contra a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 na rodada seguinte e empataram com a Suécia.
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