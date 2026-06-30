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Esporte

Brasil de olho: Noruega e Costa do Marfim divulgam escalações

A vencedora enfrenta a seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo de 2026

Por Ígor Resende 30 jun 2026, 13h12 | Atualizado em 1 jul 2026, 13h17
Campo de futebol gramado com linhas brancas, gol à direita e placas de publicidade ao fundo. Telões exibem bandeiras da Irlanda e Noruega, além de FIFA World Cup 2026 Dallas
Estádio de Dallas vai receber Noruega e Costa do Marfim (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Brasil de olho: Noruega e Costa do Marfim divulgam escalações Priorize VEJA no Google

Noruega e Costa do Marfim divulgaram as escalações para a partida desta terça-feira, 30, às 14h. A vencedora do confronto enfrenta a seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo de 2026.

A partida terá transmissão da Globo, SBT, SporTV, N Sports, GE TV(no Globoplay) e CazéTV. Veja outros jogos do dia.

Escalação da Noruega

Ørjan Håskjold Nyland; Kristoffer Vassbakk Ajer, David Møller Wolfe, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Sander Berge, Erling Haaland, Martin Ødegaard; Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Antonio Nusa. Técnico: Ståle Solbakken.

Escalação da Costa do Marfim

Vahia Fofana; Ghislain Konan, Kossounou Odilon, Oulai Christ Inao; Guela Doué, Sangaré Ibrahim, Diomandé Yan; Agbadou Emmanuel, Kessié Franck, Pépé Nicolas; Bonny Ange-Yoan. Técnico: Faé Emerse.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Costa do Marfim
Noruega
Seleção Brasileira de Futebol
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