Brasil de olho: Noruega e Costa do Marfim divulgam escalações
A vencedora enfrenta a seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo de 2026
Noruega e Costa do Marfim divulgaram as escalações para a partida desta terça-feira, 30, às 14h. A vencedora do confronto enfrenta a seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo de 2026.
A partida terá transmissão da Globo, SBT, SporTV, N Sports, GE TV(no Globoplay) e CazéTV. Veja outros jogos do dia.
Escalação da Noruega
Ørjan Håskjold Nyland; Kristoffer Vassbakk Ajer, David Møller Wolfe, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Sander Berge, Erling Haaland, Martin Ødegaard; Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Antonio Nusa. Técnico: Ståle Solbakken.
Escalação da Costa do Marfim
Vahia Fofana; Ghislain Konan, Kossounou Odilon, Oulai Christ Inao; Guela Doué, Sangaré Ibrahim, Diomandé Yan; Agbadou Emmanuel, Kessié Franck, Pépé Nicolas; Bonny Ange-Yoan. Técnico: Faé Emerse.
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