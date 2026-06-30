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Esporte

Jogos de hoje, terça, 30 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador são os confrontos da Copa do Mundo. Saiba como assistir às transmissões ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 30 jun 2026, 12h51
DALLAS, TEXAS - JUNE 14: A general view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Dallas, nos Estados Unidos (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A terça-feira, 30 de junho, terá três partidas importantes pela Copa do Mundo 2026. A programação começa às 14h, com Costa do Marfim x Noruega, confronto que vale a continuidade das duas seleções no torneio.

Às 18h, França x Suécia reúne duas equipes europeias em um duelo de grande peso técnico. Mais tarde, às 22h, México x Equador encerra a agenda do Mundial, em uma partida que promete intensidade e forte equilíbrio.

No futebol nacional, Botafogo-SP x CRB, às 20h, movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro, com pontos importantes em disputa na tabela.

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 30 de junho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo da FIFA 2026

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 20h00 – Botafogo-SP x CRB – Disney+
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Copa do Mundo 2026
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