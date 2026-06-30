Jogos de hoje, terça, 30 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A terça-feira, 30 de junho, terá três partidas importantes pela Copa do Mundo 2026. A programação começa às 14h, com Costa do Marfim x Noruega, confronto que vale a continuidade das duas seleções no torneio.

Às 18h, França x Suécia reúne duas equipes europeias em um duelo de grande peso técnico. Mais tarde, às 22h, México x Equador encerra a agenda do Mundial, em uma partida que promete intensidade e forte equilíbrio.

No futebol nacional, Botafogo-SP x CRB, às 20h, movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro, com pontos importantes em disputa na tabela.

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 30 de junho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo da FIFA 2026

Campeonato Brasileiro – Série B

20h00 – Botafogo-SP x CRB – Disney+

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