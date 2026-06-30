Jogos de hoje, terça, 30 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador são os confrontos da Copa do Mundo. Saiba como assistir às transmissões ao vivo
A terça-feira, 30 de junho, terá três partidas importantes pela Copa do Mundo 2026. A programação começa às 14h, com Costa do Marfim x Noruega, confronto que vale a continuidade das duas seleções no torneio.
Às 18h, França x Suécia reúne duas equipes europeias em um duelo de grande peso técnico. Mais tarde, às 22h, México x Equador encerra a agenda do Mundial, em uma partida que promete intensidade e forte equilíbrio.
No futebol nacional, Botafogo-SP x CRB, às 20h, movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro, com pontos importantes em disputa na tabela.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 30 de junho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 14h00 – Costa do Marfim x Noruega – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 18h00 – França x Suécia – CazéTV
- 22h00 – México x Equador – TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h00 – Botafogo-SP x CRB – Disney+
EM UM SÓ LUGAR