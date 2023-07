Botafogo vence o abalado Vasco e segue na ponta; veja os resultados

O Botafogo parece ainda não ter sentido o baque pela saída do técnico Luís Castro. No último domingo (2), o time venceu o Vasco da Gama por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, e manteve a tranquilidade na liderança do Campeonato Brasileiro. O bom resultado veio depois de uma despedida frustrante do treinador português, no meio da semana, quando a equipe jogou mal e apenas empatou com o modesto Magallanes-CHI, pela Sul-Americana, sob vaias da torcida para Castro, que vai treinar o Al Nassr, da Arábia Saudita.

O Grêmio permanece na segunda colocação, embalado pela Terceira vitória seguida, dessa vez contra o Bahia, por 2 a 1, fora de casa, no último sábado (1). O Fogão está com 33 pontos, contra 26 dos gaúchos. Em terceiro está o Flamengo, com um ponto a menos. O quarto é o Palmeiras, com 23 pontos. O Alviverde vive jejum de três jogos sem vitórias, no fim de semana empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR.

Em casa, sob o comando do técnico interino, Cláudio Caçapa, o Botafogo enfrentou um rival que luta para sair das cordas, que saiu derrotado em quatro dos últimos cinco jogos. Com um futebol seguro na defesa, o Fogão dominou o jogo a maior parte do tempo e contou com a boa fase dos homens de frente. Luiz Henrique marcou o primeiro aos sete minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, com Carlos Alberto, em jogada individual, aos 49 minutos, fez o segundo. Com a derrota, o Vasco segue na antepenúltima colocação, com nove pontos em 13 jogos.

No sábado (1), o Grêmio fez um duelo equilibrado contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Enquanto os donos da casa tentam se distanciar da zona do rebaixamento, os visitantes estão convivendo com incertezas a respeito de seu principal jogador, o atacante Luis Suárez. Além de conviver com dores no joelho, o uruguaio também tem sido observado pelo Inter Miami-EUA, que contratou Lionel Messi. Dentro do campo, o Grêmio abriu o placar com Cristaldo, aos oito minutos de jogo. Mingotti igualou 11 minutos depois. O jogo ganhou emoção na segunda etapa, com os dois times criando chances, mas aos 49, os gaúchos foram mais eficientes, com Gustavo Martins. O Imortal segue na vice-liderança com 26 pontos. E o Bahia é o 15º, com 12.

No mesmo sábado, dentro do Maracanã, dois dos craques do Flamengo, Gabigol, aos 13 minutos do 1º, e Arrascaeta, aos 18 do segundo, decidiram a partida contra o Fortaleza, que desperdiçou um pênalti, com Yago Pikachu no começo da segunda etapa. O Rubro-Negro está em terceiro, com 25 pontos. O Fortaleza é o 11º, com 20.

Athletico-PR e Palmeiras fizeram confronto quente em Curitiba. O Verdão perdeu um pênalti com Endrick, logo no início, em lance que causou polêmica, já que os palmeirenses queriam a expulsão do zagueiro Zé Ivaldo, que acertou o cotovelo no jovem atacante. O árbitro Jean Pierre Gonçalves só amarelou o defensor. Mas aos 21 minutos, Endrick marcou de cabeça. O segundo veio com Gabriel Menino, aos 11 do segundo tempo. Nove minutos depois, o Furacão diminuiu, com pênalti cobrado por Vitor Bueno. No lance da penalidade, o zagueiro Gustavo Garcia, já amarelado, foi expulso, deixando os visitantes com um a menos. Em vantagem numérica, o Athletico-PR foi para cima e contou com o brilho do centroavante Vítor Roque, aos 27 minutos. Os minutos finais foram de jogo aberto, mas os gols não vieram e o placar ficou empatado. O Palmeiras, que saiu reclamando da arbitragem, segue na quarta posição, com 23 pontos. O Furacão está em nono, com 20.

Continua após a publicidade

Demais resultados da 13ª rodada:

Corinthians 0 x 1 Red Bull Bragantino

São Paulo 1 x 0 Fluminense

Internacional 0 x 0 Cruzeiro

Atlético-MG 2 x 2 América-MG

Cuiabá 3 x 0 Santos