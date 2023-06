Botafogo vence e amplia liderança no Brasileiro; Flamengo é goleado

O encerramento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira (22), confirmou a regularidade do Botafogo, que além de permanecer na liderança, ampliou a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. Com a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, fora de casa, o Fogão chegou aos 27 pontos, contra 22 do rival, que no dia anterior perdeu para o Bahia a invencibilidade e a chance de assumir a ponta. Outro que tropeçou feio foi o Flamengo, atropelado pelo Red Bull Bragantino, por 4 a 0. Bom para o Grêmio, que venceu o América-MG por 3 a 1, em casa, e assumiu a terceira colocação.

Dentro da Arena Pantanal, o Fogão se impôs e aproveitando a boa fase do centroavante Tiquinho Soares, que marcou seu nono gol, alargando sua vantagem na briga pela artilharia do Nacional. Dessa forma, o Alvinegro vai embalado para o confronto com o Verdão, na próxima rodada, no domingo (25), em São Paulo.

Invencível há 10 jogos, o Flamengo corria atrás do Palmeiras e, diante do Red Bull Bragantino, tentava assumir a vice-liderança. Mas em Bragança o que se viu foi um time rubro-negro apático e desorganizado, que sofreu o jogo todo com a ofensividade do adversário. No fim, após 36 finalizações, o Braga marcou quatro gols, com Alerrandro, Eduardo Santos e Henry Mosquera (2). O Fla, com cinco chutes apenas, ficou no zero. Com a vitória, o Bragantino foi a 17 pontos, na nona posição. Os cariocas caíram para a quarta, com 19 pontos ganhos.

Em Porto Alegre, em meio ao assunto sobre uma possível aposentadoria precoce do atacante Luis Suárez, o Grêmio não teve muito trabalho para vencer o América-MG. O atacante uruguaio, por sinal, abriu o placar, em bonito chute de perna esquerda. O argentino Villasanti ampliou e numa infelicidade do goleiro Cavichiolli, do Coelho, o Tricolor gaúcho fez o terceiro. Danilo Avelar fez o gol de honra para para os mineiros. Após o jogo, que colocou o Grêmio na terceira posição do Brasileiro, com 20 pontos, o vice-presidente do clube, Paulo Caleffi, negou a notícia apurada pelo jornal Zero Hora, de que Suárez teria comunicado ao time sobre a possibilidade de aposentadoria, devido a uma artrose no joelho. Com a derrota, o América-MG caiu para a 18 posição, com 8 pontos, na zona de rebaixamento.

Outro time que vive situação periclitante é o Vasco da Gama, que perdeu novamente, dessa vez para o Goiás, e está há 10 jogos sem vencer. Com mais um revés, o clube carioca, na penúltima colocação, com seis pontos, demitiu o técnico Maurício Barbieri logo após o jogo. Foi a nona demissão de treinador desde o início do Campeonato Brasileiro. O Vasco poderá ainda ser denunciado ao STJD, já que torcedores jogaram copos, sinalizadores e outros objetos no campo de São Januário. Com o 1 a 0 em gol de Everton Morelli, o time esmeraldino assumiu a 17ª posição, a primeira no Z4, com 11 pontos.

O Internacional, que tenta embalar na competição, após oscilar muito nas primeiras rodadas, venceu o lanterna, Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira, com gol de Pedro Henrique. A vitória deixa o Colorado na oitava posição, com 17 pontos. O Coxa tem quatro pontos e ainda não venceu na competição.