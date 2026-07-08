🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Boca Juniors x Athletico: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 8, na Argentina. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 12h11 | Atualizado em 8 jul 2026, 16h26
CURITIBA, BRAZIL - MARCH 22: Juan Felipe Aguirre of Athletico Paranaense reacts during a Brasileirao 2026 match between Athletico Paranaense and Coritiba at Arena da Baixada on March 22, 2026 in Curitiba, Brazil. (Photo by Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images)
 (Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images)
Continua após publicidade
Boca Juniors x Athletico: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Boca Juniors recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 8, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida amistosa faz parte da programação de intertemporada do Furacão.

+ Jogos de hoje, quarta, 8 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Boca inicia uma nova etapa sob o comando de Rodolfo Arruabarrena, anunciado em junho para sua segunda passagem pelo clube. O treinador volta a dirigir a equipe diante da torcida em uma partida com portões abertos pela primeira vez desde seu retorno. Adam Bareiro e Tomás Aranda não viajaram a Salta por questões físicas e são desfalques.

Siga

Já o Athletico encara o amistoso como preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A equipe de Odair Hellmann chega embalada pela vitória por 10 a 0 sobre o time sub-20 do Andraus, em jogo-treino, e poderá apresentar os reforços Gilberto Moraes e Jorge Rivaldo. Kevin Viveros e Gastón Benavídez foram preservados e permaneceram em Curitiba sob os cuidados do departamento médico. O Furacão enfrenta o Bragantino no próximo sábado, 11, em Bragança Paulista, em mais um amistoso da intertemporada.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Boca Juniors e Athletico-PR hoje?

Boca Juniors e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quarta, 8, às 21h (horário de Brasília), em partida amistosa no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida terá transmissão da ESPN4 e do Disney+.

Prováveis escalações:

Boca Juniors: Brey; Gorosito (Lozano), Di Lollo (Figal), Ayrton Costa, Braida; Ascacibar, Rey Domenech, Zenón (Alarcón); Zufiaurre (Romero), Merentiel e Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho (Léo Derik); Leozinho, Mendoza e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellmann.

Publicidade
TAGS:
Athletico PR
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).