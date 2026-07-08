Boca Juniors x Athletico: onde assistir, horário e escalações

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Boca Juniors e Athletico-PR se enfrentam em amistoso nesta quarta-feira, às 21h, em Salta, Argentina. O jogo marca a reestreia de Rodolfo Arruabarrena no Boca e serve de preparação do Furacão para o Brasileirão e Copa do Brasil, com possíveis reforços em campo. Não perca os detalhes de onde assistir!

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O Boca Juniors recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 8, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida amistosa faz parte da programação de intertemporada do Furacão.

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O Boca inicia uma nova etapa sob o comando de Rodolfo Arruabarrena, anunciado em junho para sua segunda passagem pelo clube. O treinador volta a dirigir a equipe diante da torcida em uma partida com portões abertos pela primeira vez desde seu retorno. Adam Bareiro e Tomás Aranda não viajaram a Salta por questões físicas e são desfalques.

Já o Athletico encara o amistoso como preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A equipe de Odair Hellmann chega embalada pela vitória por 10 a 0 sobre o time sub-20 do Andraus, em jogo-treino, e poderá apresentar os reforços Gilberto Moraes e Jorge Rivaldo. Kevin Viveros e Gastón Benavídez foram preservados e permaneceram em Curitiba sob os cuidados do departamento médico. O Furacão enfrenta o Bragantino no próximo sábado, 11, em Bragança Paulista, em mais um amistoso da intertemporada.

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Como assistir ao jogo entre Boca Juniors e Athletico-PR hoje?

Boca Juniors e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quarta, 8, às 21h (horário de Brasília), em partida amistosa no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida terá transmissão da ESPN4 e do Disney+.

Prováveis escalações:

Boca Juniors: Brey; Gorosito (Lozano), Di Lollo (Figal), Ayrton Costa, Braida; Ascacibar, Rey Domenech, Zenón (Alarcón); Zufiaurre (Romero), Merentiel e Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

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Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho (Léo Derik); Leozinho, Mendoza e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellmann.