Boca Juniors x Athletico: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 8, na Argentina. Saiba como assistir ao vivo
O Boca Juniors recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 8, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida amistosa faz parte da programação de intertemporada do Furacão.
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O Boca inicia uma nova etapa sob o comando de Rodolfo Arruabarrena, anunciado em junho para sua segunda passagem pelo clube. O treinador volta a dirigir a equipe diante da torcida em uma partida com portões abertos pela primeira vez desde seu retorno. Adam Bareiro e Tomás Aranda não viajaram a Salta por questões físicas e são desfalques.
Já o Athletico encara o amistoso como preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A equipe de Odair Hellmann chega embalada pela vitória por 10 a 0 sobre o time sub-20 do Andraus, em jogo-treino, e poderá apresentar os reforços Gilberto Moraes e Jorge Rivaldo. Kevin Viveros e Gastón Benavídez foram preservados e permaneceram em Curitiba sob os cuidados do departamento médico. O Furacão enfrenta o Bragantino no próximo sábado, 11, em Bragança Paulista, em mais um amistoso da intertemporada.
Como assistir ao jogo entre Boca Juniors e Athletico-PR hoje?
Boca Juniors e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quarta, 8, às 21h (horário de Brasília), em partida amistosa no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. A partida terá transmissão da ESPN4 e do Disney+.
Prováveis escalações:
Boca Juniors: Brey; Gorosito (Lozano), Di Lollo (Figal), Ayrton Costa, Braida; Ascacibar, Rey Domenech, Zenón (Alarcón); Zufiaurre (Romero), Merentiel e Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho (Léo Derik); Leozinho, Mendoza e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellmann.