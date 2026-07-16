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Esporte

Bellingham revela o que disse a Messi em discussão na semifinal

Atacante inglês afirmou que ‘não foi nada demais’ e considerou um ‘privilégio’ enfrentar o argentino

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 12h17 | Atualizado em 18 jul 2026, 13h09
Jude Bellingham e Lionel Messi durante a semifinal da Copa entre Argentina e Inglaterra
Bellingham e Messi discutem na semifinal entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo 2026 (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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Bellingham revela o que disse a Messi em discussão na semifinal Priorizar nos meus resultados Google

Após a vitória argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo nesta quarta, 15, o atacante Jude Bellingham revelou o que discutiu com Lionel Messi. O momento registrado nas câmeras da transmissão mostra os jogadores conversando logo após a marcação de uma falta.

Em entrevista pós-jogo, Bellingham explicou: “Estávamos discutindo uma falta, na verdade. Não foi nada, nada demais. Tenho certeza que todos farão o que fazem, de tornar em uma grande questão, mas não foi nada grande, realmente.”

“Eu pensei que havia sido uma falta antes e ele [Messi] disse ‘E aquela outra em mim?’ e eu estava dizendo ‘Você é forte o suficiente para aguentar’”, revelou o inglês. 

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Apesar da derrota para o adversário, Bellingham disse: “Mas é um privilégio jogar contra ele, não havia nada nesse sentido contra ele. Obviamente, eu estou do lado perdedor, o que dói muito, mas tive o privilégio de jogar contra um dos melhores jogadores que já existiram.”

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No jogo, a Inglaterra abriu o placar com gol de Anthony Gordon aos 10 minutos do segundo tempo. Porém, a Argentina passou a controlar as ações da partida e com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez aos 40 e 46 minutos da segunda etapa conquistou a vitória e a classificação para a final da Copa do Mundo.

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A seleção inglesa segue nos Estados Unidos para a disputa de terceiro lugar com a França neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília) no estádio de Miami. A Argentina joga a final contra a Espanha no domingo, 19, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
Seleção de Futebol da Inglaterra
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