Bellingham revela o que disse a Messi em discussão na semifinal
Atacante inglês afirmou que ‘não foi nada demais’ e considerou um ‘privilégio’ enfrentar o argentino
Após a vitória argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo nesta quarta, 15, o atacante Jude Bellingham revelou o que discutiu com Lionel Messi. O momento registrado nas câmeras da transmissão mostra os jogadores conversando logo após a marcação de uma falta.
Em entrevista pós-jogo, Bellingham explicou: “Estávamos discutindo uma falta, na verdade. Não foi nada, nada demais. Tenho certeza que todos farão o que fazem, de tornar em uma grande questão, mas não foi nada grande, realmente.”
“Eu pensei que havia sido uma falta antes e ele [Messi] disse ‘E aquela outra em mim?’ e eu estava dizendo ‘Você é forte o suficiente para aguentar’”, revelou o inglês.
Apesar da derrota para o adversário, Bellingham disse: “Mas é um privilégio jogar contra ele, não havia nada nesse sentido contra ele. Obviamente, eu estou do lado perdedor, o que dói muito, mas tive o privilégio de jogar contra um dos melhores jogadores que já existiram.”
No jogo, a Inglaterra abriu o placar com gol de Anthony Gordon aos 10 minutos do segundo tempo. Porém, a Argentina passou a controlar as ações da partida e com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez aos 40 e 46 minutos da segunda etapa conquistou a vitória e a classificação para a final da Copa do Mundo.
A seleção inglesa segue nos Estados Unidos para a disputa de terceiro lugar com a França neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília) no estádio de Miami. A Argentina joga a final contra a Espanha no domingo, 19, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey.
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