Bélgica tropeça e Irã sonha com classificação inédita e mais jogos nos EUA

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Bélgica e Irã empatam sem gols em confronto tenso da Copa do Mundo, com goleiros brilhando e chances perdidas. A favorita Bélgica amarga o segundo empate seguido, enquanto o Irã mantém vivo o sonho do mata-mata, apesar das adversidades. A definição do Grupo G fica para a última rodada.

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Bélgica e Irã empataram em 0 a 0 neste domingo, 21, em jogo válido pela segunda rodada na Copa do Mundo. Os goleiros Beiranvand e Courtois fizeram defesas importantes para manter o placar zerado no estádio de Dallas, nos EUA. É o terceiro empate em três jogos do grupo G, que definirá os classificados apenas na última rodada.

Favorita no confronto, a Bélgica teve mais posse de bola durante todo o jogo, mas empilhou chances desperdiçadas. Lukaku, que marcou o gol belga no empate contra o Egito na estreia, ficou muito abaixo diante do Irã. Sem o tempo de bola, o centroavante teve um choque forte com o goleiro adversário no primeiro tempo e levou um cartão amarelo.

Recuperado da falta, o goleiro Beiranvand fez defesas dignas de melhor do campeonato. A linha de defesa também neutralizou a Bélgica que conta com a armação criativa de Trossard e De Bruyne. O Irã também produziu ofensivamente em contra-ataques e bolas paradas. Taremi conseguiu duas finalizações que exigiram difíceis defesas do goleiro Courtois.

Em uma cobrança de falta na frente da área,o Irã exibiu uma bela jogada ensaiada: Hajsafi fingiu bater a falta, mas achou passe entre os jogadores na barreira e Taremi recebeu livre de marcação. O centroavante tirou do goleiro belga para marcar o gol, mas foi anulado por impedimento.

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No segundo tempo, Ngoy foi expulso aos 20 minutos ao impedir avanço livre de Taremi para o campo de ataque. O Irã não chegou ao gol com a vantagem numérica, mas segurou o empate na sólida defesa. Lukebakio arriscou de fora da área uma bola que encobriu Beiranvand e passou perto da trave, mas foi para fora.

Com o empate, ambas as seleções chegam a dois pontos, já que também empataram na primeira rodada. O Irã é líder pelo número de gols marcados no torneio, três no total após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia. A seleção da Oceania enfrenta o Egito ainda hoje, neste domingo, às 22h (horário de Brasília).

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O empate registra um recorde negativo para a Bélgica, que em 28 anos não conquistava uma vitória nos dois primeiros jogos na Copa. Terceira colocada na Copa do Mundo de 2018, a seleção belga chegou como favorita em um grupo acessível, porém, amargou dois empates sem a exibição de um bom futebol.

O Irã segue mais do que vivo na competição e com o sonho de uma primeira classificação para o mata-mata do Mundial, apesar das dificuldades extra-campo. Com restrições de entrada nos EUA, a delegação pôde entrar em solo estadunidense apenas 16 horas antes do jogo contra a Bélgica. Para a última rodada, em que enfrenta o Egito, em Seattle, no dia 26, à meia-noite, poderá chegar 48 horas antes. No mesmo dia e horário, a Bélgica enfrenta a Nova Zelândia.