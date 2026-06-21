Hino do Irã é vaiado no estádio de Los Angeles

Em mais um sinal de cisma político na torcida do Irã no Estádio de Los Angeles, neste domingo, 21, na partida contra a Bélgica, o hino nacional foi recebido com um misto de vaias e palmas.

Do lado de fora, houve protestos e discussões acaloradas entre apoiadores e opositores do regime dos aiatolás antes do jogo.

A segurança do estádio foi muito mais rigorosa do que na primeira partida do Irã, no mesmo local, no dia 15 de junho, e confiscou todas as bandeiras pré-revolucionárias nas catracas. Do lado de fora elas estavam por toda parte, mas não havia nenhuma à vista nas arquibancadas.

Uma vez que a partida começou, porém, a torcida do Irã — maioria absoluta no estádio — passou a apoiar o time em uníssono. Los Angeles tem a maior comunidade de iranianos e descendentes fora do Irã, com cerca de 500 mil pessoas.

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