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Esporte

Banco da seleção tem Ancelloti furioso, Neymar de assistente e Endrick cabisbaixo

Empate contra o Marrocos deixou o clima pesado na seleção brasileira

Por Ígor Resende 14 jun 2026, 14h57 | Atualizado em 14 jun 2026, 15h07
O técnico Carlo Ancelotti, de terno azul-marinho, conversa com o jogador Vinicius Jr., de camisa amarela e calção azul, no banco de reservas. Neymar, de boné branco e colete rosa com FIFA World Cup 2026, está de pé ao lado, comemorando. Outros jogadores sentam-se ao fundo
Carlos Ancelotti se irritou em vários momentos da partida (Marc Atkins/Getty Images)
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Banco da seleção tem Ancelloti furioso, Neymar de assistente e Endrick cabisbaixo Priorize VEJA no Google

A postura e as expressões de Carlo Ancelotti, Neymar e Endrick chamaram a atenção no empate entre Brasil e Marrocos nesse sábado, 13.

O treinador se irritou em diversos momentos durante a estreia na Copa do Mundo e terminou a partida visivelmente furioso.

Ancelotti também se recusou a responder o motivo pelo qual Endrick foi deixado no banco. “Não estou aqui para falar individualmente dos jogadores”, afirmou.

Já o atacante ficou cabisbaixo ao ver que não seria escolhido para entrar.

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Jovem jogador de futebol negro, com cabelo curto e escuro, vestindo a camisa amarela da seleção brasileira com gola azul e o número 19 em destaque. Ele olha para frente com expressão séria, o escudo da CBF e a palavra BRASIL visíveis na camisa.
Endrick não foi escolhido para entrar no jogo (James Gill - Danehouse/Getty Images/Getty Images)
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Muito procurado pelas camêras, Neymar se movimentou de um lado para o outro e passou instruções aos colegas que estavam  em campo. A expectativa da comissão técnica é de que o camisa 10 volte a treinar com bola nesta semana.

 

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TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Neymar
Seleção Brasileira de Futebol
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