Banco da seleção tem Ancelloti furioso, Neymar de assistente e Endrick cabisbaixo
Empate contra o Marrocos deixou o clima pesado na seleção brasileira
A postura e as expressões de Carlo Ancelotti, Neymar e Endrick chamaram a atenção no empate entre Brasil e Marrocos nesse sábado, 13.
O treinador se irritou em diversos momentos durante a estreia na Copa do Mundo e terminou a partida visivelmente furioso.
Ancelotti também se recusou a responder o motivo pelo qual Endrick foi deixado no banco. “Não estou aqui para falar individualmente dos jogadores”, afirmou.
Já o atacante ficou cabisbaixo ao ver que não seria escolhido para entrar.
Muito procurado pelas camêras, Neymar se movimentou de um lado para o outro e passou instruções aos colegas que estavam em campo. A expectativa da comissão técnica é de que o camisa 10 volte a treinar com bola nesta semana.